مقترح قانون يسمح للموظفات بالتغيب خلال فترة الدورة الشهرية
هبة بريس - الرباط
تقدمت مجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، بمقترح قانون بإحداث إذن بالتغيب لفائدة النساء الموظفات خلال فترة الدورة الشهرية لمدة لا تتعدى يومين كل شهر.
وحسب مقترح القانون، ف”الوضعية الصحية للنساء الموظفات بمناسبة فترات الحيض تشكل إحدى الاكراهات التي تواجهها المرأة في مجال العمل، وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه النساء خلال هذه المرحلة عوائق أمام المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة في الإدارة، مما يتعين معه مراعاة هذه الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية”.
وذكرت المجموعة أن “هذا المقترح يضع الأساس القانوني الذي يمكن الموظفات اللواتي يواجهن صعوبات خاصة خلال مرحلة الحيض من الاستفادة من إذن بالتغيب بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية”.
ما رأيك؟
المجموع 3 آراء
2
1
9 تعليقات
حتي 6 ايام هي الفترة التي تصلها فترة الحيض وليس يومان. على ما اظن. اذا اعطيتها حقها فاكمله
تعاندو مع اسبانيا
هزلت،هزلت هزات مه الادلاء بالحجة والله هزلت
ضروري يوم راحة. والله نحن في التجارة و بعض المرات تنظر الى الفتاة العاملة و تراها تتألم و نعرف انها الدورة الشهرية فيقول لها صاحب العمل خدي راحة هذا اليوم لكي تذهب الى المنزل و تستريح. لهذا وجب اخد المرأة عطلة .
سيحضن ثلاث مرات في ألمانيا
اسمحي يا الواليدة
إن صلحت المرأة صلح المجتمع و إن فسدت فسد المجتمع.
الله يحفظ نساءنا من كل سوء
تجلسف ي دارها تربي ولادها معززة مكرمة اما الاختلاط لن يراضاها اي رجل لزوجته
هادي نزيدوها على الحمل لي كتغيب فيه على حساب اش من قطاع فاش خدامة، مع العلم اننا نعرف مزاج المرأة عند الحيض لي ممكن يأثر لها على العمل،كل هذا يرجح أن المرأة مكانها الوحيد هو البيت،تعيش ملكة واحنا الرجال نخدمو عليها ماشي العكس أو المسواة.
كشفوا عورة المرأة المسلمة -الجسدية-باسم التحضّر والآن يكشفون عورتها النفسية و بالضبط :متى تحيض ومتى لا يمكنها أن تحمل….
ابقي في بيتك معزّزة وتربية الاولاد شرف ومسؤولية…فالاختلاط أفقدها أنوثتها و عفتها