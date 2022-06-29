“ليس جزائري”.. إسبانيا تبدأ بتصدير الغاز إلى المغرب

2022-06-29 / 11:48
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هبة بريس

كشفت شركة “إيناجاس” التي تدير شبكة الغاز في إسبانيا، اليوم الأربعاء، أن الغاز الطبيعي بدأ يتدفق من إسبانيا باتجاه المغرب .

وقال متحدث باسم إيناجاس اليوم الأربعاء: “عملية التصديق تضمن أن هذا الغاز ليس من أصل جزائري”.

وقررت الجزائر العام الماضي عدم تمديد اتفاق تصدير الغاز إلى إسبانيا عبر خط أنابيب يمر بالمغرب .

وحذرت الجزائر مدريد من إعادة تصدير الغاز الجزائري إلى المغرب، بعد أن أكدت وزيرة الطاقة تيريزا ريبيرا وجود خطط لضخ الغاز عبر خط أنابيب المغرب العربي- أوروبا في الاتجاه العكسي، وبدء تصدير الغاز الطبيعي إلى المغرب.

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