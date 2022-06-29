إصابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بكورونا
هبة بريس - الرباط
أكد مصدر مطلع، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أصيب بفيروس كورونا.
وأمام هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يتعذر على الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقد الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي يوم غذ الخميس.
وكان آخر ظهور لبايتاس، يوم أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة ب”صندوق المقاصة”، وحرص على ارتداء كمامته الواقية.
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9 تعليقات
لا تتهاونوا وتستهزؤا بفيروس كورونا إنه موجود خذوا الحيطة والحذر منه واستعملوا الاحترازات الوقائية اللازمة حفظا على سلامتكم وسلامة غيركم.
اللهم ارفع عنا هذا الفيروس وابعده عنا كما بعدت السماء عن الارض واشفي مرضانا وارحم موتانا إنك سميع مجيب الدعاء يآرب.
ياسيد مصطفى بايتاس لماذا لم تستعمل كمامتك وأنت تعرف الفيروس في هذه الآونة الأخيرة انتشر بكثرة كان عليك الحيطة والحذر وعدم التهور…
المرض بفيروس كورونا ما زال موجود وينتشر بسرعة فائقة انتبهوا جيدا ولا تتخلطوا واستعملوا الاحترازات الوقائية اللازمة حتى لا نقع في كارثة كبرى لايحمد عقباها..
إذا استمر الوضع هكذا أظن أن الحكومة الجديدة ستاخذ مرة أخرى قراراتها وإعادة التمثيليات والسيناريوهات في الاغلاق وهذا ما سيحصل الم تأخذوا الحيطة والحذر وعدم التهور والتهاون بحياتكم..
إنه دق ناقوس الخطر مرة أخرى لهذا يجب الحد من انتشار الفيروس لأنه انتشر بسرعة فيجب التفكير بشكل جدي حتى لا نقع في كارثة إنسانية لاتنسى ابدا..
يجب على الحكومة أن تضع حلا مناسبا والتفكير في الخطوات المقبلة بجدية وصرامة حتى نستمر من التخفيف شيئا ما منه ونعيش بدون خوف ..
نحن مقبلين على عيد الاضحى المبارك وكذا العطلة الصيفية لهذا يجب علينا ان نلتزم بالاجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشاره كي تمر الأمور بسلام وامان بدون فقدان أحد..
لاندري هل هي الحقيقة ام مجرد بروطوكول سياسي فقط يردون إعادة السيناريوهات والرجوع مرة أخرى إلى الإفلاس الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي هههههههههههه.