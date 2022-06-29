إصابة الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى بايتاس بكورونا

هبة بريس - الرباط

أكد مصدر مطلع، أن الناطق الرسمي باسم الحكومة والوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان مصطفى بايتاس، أصيب بفيروس كورونا.

وأمام هذا الوضع، يضيف ذات المصدر، يتعذر على الناطق الرسمي باسم الحكومة، عقد الندوة الصحفية التي تعقب أشغال المجلس الحكومي يوم غذ الخميس.

وكان آخر ظهور لبايتاس، يوم أمس الثلاثاء بجلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، حيث أجاب على الأسئلة المتعلقة ب”صندوق المقاصة”، وحرص على ارتداء كمامته الواقية.

ما رأيك؟ المجموع 5 آراء 5 0