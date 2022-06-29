التكوين المهني.. وزارة التربية الوطنية تنفي ارتفاع تكاليف رسوم التسجيل
الصورة من الارشيف

التعليم: انطلاق منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو

2022-06-29 / 10:40
1
هبة بريس

انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، إلى غاية فاتح يوليوز، تحت شعار: “الرياضة المدرسية في خدمة التلميذات والتلاميذ”.

وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الوطنية تعزيزا للاختيارات الكبرى للوزارة في مجال الرياضة المدرسية، وخاصة الإنصاف المجالي والتنويع في الرياضات وتكافؤ الفرص بين المدن لاحتضان البطولات الوطنية، وكذا تنفيذا لبرنامج عملها السنوي 2021-2022.

وسيخوض غمار منافساتها 90 تلميذة وتلميذا الذين تأهلوا عن الإقصائيات المحلية والإقليمية والجهوية، من الفئة العمرية مواليد 2004-2005-2006، بالإضافة إلى مؤطريهم.

وإلى جانب بعدها الرياضي، تشكل هذه البطولة الوطنية مناسبة لأبطالنا وبطلاتنا للتربية على القيم، خاصة تلك المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الأنشطة البيئية والسياحية التي ستتخلل هذه التظاهرة للتعريف بالموروث الثقافي الذي تزخر به مدينة الدار البيضاء.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of غريب.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء ترفع شكاية ضد الآباء بعد رفضهم تأدية واجب يوليوز

غريب.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء ترفع شكاية ضد الآباء بعد…

2022-06-28 / 17:00
Photo of بنموسى: خصصنا 2,6 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية

بنموسى: خصصنا 2,6 مليار درهم لتأهيل المؤسسات التعليمية

2022-06-27 / 17:08
Photo of “فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

“فاتورة يوليوز” تغضب آباء وأولياء التلاميذ ومطالب بتدخل الوزارة

2022-06-27 / 10:38
Photo of امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب أعمال الغش وفي قضايا أخرى

امتحانات الباكالوريا.. ضبط 573 مشتبها في تورطهم في ارتكاب…

2022-06-26 / 18:39
Photo of بنموسى من سطات ينشد الجودة ويتفقد مؤسسات التعليم

بنموسى من سطات ينشد الجودة ويتفقد مؤسسات التعليم

2022-06-24 / 21:02
Photo of المتتبعون للشأن التربوي: “امتحانات الباكالوريا بإقليم الجديدة مرت في ظروف جيدة ومتوازنة”

المتتبعون للشأن التربوي: “امتحانات الباكالوريا بإقليم الجديدة مرت في…

2022-06-24 / 13:43
Photo of جمعية آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخاص تراسل مجاهد بسبب “هجمة التبخيس” الإعلامية

جمعية آباء وأولياء تلاميذ التعليم الخاص تراسل مجاهد بسبب…

2022-06-24 / 09:48
Photo of تصحيح امتحان البكالوريا… اعتبار الأجوبة المتداولة على الأنترنت حالات غش

تصحيح امتحان البكالوريا… اعتبار الأجوبة المتداولة على الأنترنت حالات…

2022-06-23 / 19:24
Photo of الحكومة تؤكد: أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادات

الحكومة تؤكد: أسعار الكتب المدرسية لن تعرف أية زيادات

2022-06-23 / 15:28
Photo of بنموسى يستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية

بنموسى يستعرض الخطوط العريضة لاستراتيجية تطوير الرياضة والرياضة المدرسية

2022-06-22 / 21:00

تعليق واحد

  1. ربط التربية و التعليم بالرياضة من اجمل الأشياء و احسنها وقعا على الشباب، فعلا هذه المسابقات من شأنها ترسيخ القيم الجميلة لدى الشباب ،نتمنى من السيد الوزير ان يقوم لتخليص تلك اللعبة المسماة كرة القدم من ظاهرة العنف في الملاعب باتخاذ إجراءات كفيلة بالقطع نهاءيا مع هذه الظاهرة المشينة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق