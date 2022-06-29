التعليم: انطلاق منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو

هبة بريس

انطلقت اليوم الأربعاء، بمدينة الدار البيضاء منافسات البطولة الوطنية المدرسية للسباحة والجيدو، التي تنظمها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، بتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية، إلى غاية فاتح يوليوز، تحت شعار: “الرياضة المدرسية في خدمة التلميذات والتلاميذ”.

وحسب بلاغ للوزارة، فيأتي تنظيم هذه التظاهرة الرياضية الوطنية تعزيزا للاختيارات الكبرى للوزارة في مجال الرياضة المدرسية، وخاصة الإنصاف المجالي والتنويع في الرياضات وتكافؤ الفرص بين المدن لاحتضان البطولات الوطنية، وكذا تنفيذا لبرنامج عملها السنوي 2021-2022.

وسيخوض غمار منافساتها 90 تلميذة وتلميذا الذين تأهلوا عن الإقصائيات المحلية والإقليمية والجهوية، من الفئة العمرية مواليد 2004-2005-2006، بالإضافة إلى مؤطريهم.

وإلى جانب بعدها الرياضي، تشكل هذه البطولة الوطنية مناسبة لأبطالنا وبطلاتنا للتربية على القيم، خاصة تلك المرتبطة بالمواطنة والتنمية المستدامة، وذلك من خلال الأنشطة البيئية والسياحية التي ستتخلل هذه التظاهرة للتعريف بالموروث الثقافي الذي تزخر به مدينة الدار البيضاء.

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