وكالة: فحص طبي يكشف معاناة ابراهيم سعدون من اضطرابات نفسية

هبة بريس - وكالات

كشف فحص طبي أن المواطن المغربي الصادر في حقه حكم بالإعدام في جمهورية دونيتسك، يعاني من اضطرابات نفسية، وفقا لما أفادت به وكالة “تاس” نقلا عن مصدر مطلع، اليوم الأربعاء.

وأفاد المصدر ذاته بأن الفحوصات أظهرت اضطرابات نفسية يعاني منها المواطن المغربي إبراهيم سعدون، الذي أدين بالمشاركة في الأعمال القتالية ضمن التشكيلات المسلحة الأوكرانية.

ونقلت وكالة “تاس” عن المتحدث، أن “الاضطراب النفسي الذي تم اكتشافه من خلال فحوصات أجراها خبراء في الطب النفسي لسعدون لا يصنف مرضا”، وأشار المتحدث إلى أن هذا الاضطراب هو “سمة من سمات شخصيته”.

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