سانشيز: نعد ب”تعاون كامل” في تحقيقات “أحداث مليلية”

2022-06-29 / 09:45
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هبة بريس

وعد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، اليوم الأربعاء، بـ”تعاون كامل” من جانب حكومته مع التحقيقات حول مقتل 23 مهاجرا إفريقيا كانوا يحاولون دخول مليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي.

وقال سانشيز في مقابلة مع إذاعة “كادينا سير”: “يؤسفني جدا سقوط أرواح بشرية”، مشددا على “حق سبتة ومليلية في حدود آمنة”، ومتهما “المافيات التي تتاجر بالبشر بالتورط في الواقعة”.

هذا وأعلنت النيابة العامة الإسبانية فتح تحقيق في مقتل 23 شخصا على الأقل خلال محاولة نحو ألفي مهاجر إفريقي دخول جيب مليلية المحتلة.

وقال مكتب المدعي العام الإسباني في بيان له إنه “طلب فتح تحقيق لتسليط الضوء على ما حدث” بعد ساعات من مطالبة الأمم المتحدة بإجراء تحقيق مستقل

وقضى ما لا يقل عن 23 مهاجرا وأصيب 140 شرطيا بجروح، وفقا للسلطات المغربية، عندما حاول نحو ألفي مهاجر فجر الجمعة عبور السياج الفاصل بين مليلية والمغرب.

وعزت النيابة العامة هذا القرار إلى “خطورة الأحداث التي قد تكون مست الحقوق الإنسانية الأساسية للأشخاص”

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