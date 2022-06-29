لطيفة رأفت تتألق في “من إمتى”

2022-06-29 / 09:34
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نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان “من إمتى”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تعاملت رأفت في أغنية “من إمتى”  على مستوى الكلمات مع سمير مجاري، فيما تكلف بالألحان و التوزيع رشيد محمد علي.

 و أصدرت الفنانة المغربية عملها الجديد تزامنا و تواجدها بمهرجان ” فن القفطان” الذي تم تنظيمه بمدينة أكادير.

 و الجدير بالذكر أن آخر عمل فني للطيفة رأفت كانت أغنية بمناسبة عيد ميلاد إبنتها “ألماس” و التي لاقت صدى طيب من طرف جمهورها.

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‫20 تعليقات

  1. اغنية رائعة لحن شجي وكلمات مؤثرة في القلب والنفس احبها جدا ومؤثرة .عندما يتكلم الايقاع المغربي الحر..

  2. لطيفة رأفت الفن الجميل وعاطفي جدا ٫من احسن الاصوات العربية والايقاع الجميل صوت قوي وحنجرة الذهبية إنه الزمن الجميل والجيل الذهبي اللهم ارزقنا الصحة والعافية أمين يارب العالمين..

  3. لطيفة رافت .عبد الوهاب دكالي. عبد الهادي بلخياط. محمود الادريسي. الوان مغربية كلاسيكية رفعت فن الأغنية المغربية ..

  4. أغانيها محترمة وتلقى اقبال الجميع لها سواء داخل المواطن او خارجه كل الاحترام والتقدير لها..

  5. تحية عطرة للفنانة المغربية الكبيرة متعتها بصوتها الجميل و الكلمة المنتقاة و الصوت و الأداء المميزين و هذه احدى روائعها الخالدة..

  6. عندما كان الفن فنا والفنان فنانا أما الآن .لا فن لا فنانين سوى المتطفلين على الفن ..والقنوات الإعلامية الفاسدة..

  8. ايام الحياء و الاحترام والتقدير المتبادل اما في هذا الزمان لاحياء ولا احترام لم يعد له وجود…

  11. أغاني السبعينات و الثمانينات تعبر عن روعة اللحن ورقة الكلمة وبراعة الأداء قبل انهيار منظومة القيم فنيا واخلاقيا للاسف الشديد..

  12. اناقة جمال تواضع لله .الله على أيام الفن والطرب واللحن الجميل يمكن ان يستمع له الكبير والصغير والعائلة باجمعها..

  14. لنا ذكريات جميلة كنا نستمع لها .الفن النظيف والاصلي جدآ تحياتي لجميع الفنانين الاحرار ذوي الحنجرة الذهبية التقليدية والكلام الموزون..

  15. أغنية تهز القلب وتلهب مشاعره ولو اخفيناها لأ شخاص أحببناهم عبر الزمن..

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