لطيفة رأفت تتألق في “من إمتى”

2022-06-29 / 09:34
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نجلاء مزيان

طرحت الفنانة المغربية لطيفة رأفت، أحدث أعمالها الغنائية تحت عنوان “من إمتى”، على قناتها الرسمية بموقع رفع الفيديوهات يوتيوب.

و تعاملت رأفت في أغنية “من إمتى”  على مستوى الكلمات مع سمير مجاري، فيما تكلف بالألحان و التوزيع رشيد محمد علي.

 و أصدرت الفنانة المغربية عملها الجديد تزامنا و تواجدها بمهرجان ” فن القفطان” الذي تم تنظيمه بمدينة أكادير.

 و الجدير بالذكر أن آخر عمل فني للطيفة رأفت كانت أغنية بمناسبة عيد ميلاد إبنتها “ألماس” و التي لاقت صدى طيب من طرف جمهورها.

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