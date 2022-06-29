تعزية في وفاة والدة الزميل حاتم حجي

بقلوب مؤمنة مطمئنة راضية بقضاء الله وقدره، تلقينا نبأ وفاة المشمولة برحمة الله تعالى، السيدة “فاطنة عدوان”، نهاية الأسبوع الماضي، بإحدى المصحات الخاصة .

وبهذه المناسبة الأليمة والحزينة تتقدم جريدة ”هبة بريس“ الإلكترونية بخالص العزاء وصادق المواساة لعائلة الفقيدة وبالأخص أبناؤها الزميل حاتم حجي وعمر حجي وحمزة حجي وجميع أفراد العائلة راجيين من العلي القدير أن يشملها برحمته الواسعة وأن يبدلها دارًا خيرًا مِن دارِها وأهلًا خيرًا مِن أهلِها وأن يدخلها الجنَّةَ ويقيها مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ.

(فاللَّهمَّ اغفِرْ له وارحَمْه واعفُ عنه وأكرِمْ منزلَه وأوسِعْ مُدخَلَه واغسِلْه بالماءِ والثَّلجِ والبَردِ ونقِّه مِن الخطايا كما يُنقَّى الثوبُ الأبيضُ مِن الدَّنسِ وأبدِلْه دارًا خيرًا مِن دارِه وأهلًا خيرًا مِن أهلِه وأدخِلْه الجنَّةَ وأعِذْه مِن النَّارِ ومِن عذابِ القبرِ).

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0