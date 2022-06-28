عصابة إجرامية تدهس ” أجودان” بأكادير وحالته الصحية مستقرة

ع اللطيف بركة : هبة بريس

كشفت مصادر مطلعة ل ” هبة بريس ” أن عنصر الدرك الملكي من رتبة قائد مركز ، الذي تعرض لدهس بسيارة خفيفة من طرف عناصر عصابة إجرامية، اليوم الثلاثاء 28 يونيو الجاري، وضعه الصحي مستقر بالمستشفى العسكري بالدشيرة الجهادية ، بعدما تعرض لكسر على مستوى الرجل .

وكان العنصر الدركي، قد إستعمل سلاحه الوظيفي ، بعد مطاردة سيارة خفيفة كان على متنها تجار مخدرات، بمنطقة اكفاي بالطريق المؤدية للطريق السيار أكادير مراكش.

و أضافت ذات المصادر، بأن السيارة التي كانت محملة بالمخدرات تخلى عنها أصحابها، حيث فر سائقها رفقة شخص آخر إلى وجهة مجهولة.

ذات المصادر أوضحت للجريدة بأن إستنفارا في صفوف القيادة الجهوية للدرك أعقب الحادث، حيث تمت مطاردة السيارة التي تم توقيفها بعدما تخلى عنها أصحابها ولاذوا بالفرار صوب وجهة مجهولة. فيما لازالت الأبحاث الأمنية جارية من أجل توقيف الجناة.

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