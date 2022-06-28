تونس: الجزائر تنسحب من اجتماع عربي بسبب خريطة المغرب الكاملة

هبة بريس _ الرباط

انسحبت الجزائر من افتتاح اجتماع تنظمه الجامعة العربية، في تونس بسبب إبراز خريطة المغرب كاملة.

وقرر الوفد الجزائري الانسحاب من اجتماع المؤتمر القومي حول التحول الرقمي لتطوير مؤسسات الضمان الاجتماعي

، وقال رئيس الجمعية العربية للضمان الاجتماعي محمد الكركي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام تونسية إن الوفد الجزائري، “انسحب من اشغال افتتاح المؤتمر احتجاجا على عدم ظهور خارطة فلسطين ولبنان بشكل بارز اضافة الى غياب حدود واضحة للصحراء المغربية ضمن خارطة الوطن العربي التي اعتمدها فريق تنظيم المؤتمر”.

وقال الكركي ان الهدف هو جمع الدول العربية لا التفرقة، مؤكدا ان خارطة الوطن العربي التي اعتمدتها المنظمة تشمل الوطن العربي دون اظهار اعلام بلدانه.

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