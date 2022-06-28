فلاحو هوارة يرفعون طلب الى حكومة أخنوش بإنشاء محطة لتحلية مياه
نظمت جمعية الفلاحين المتحدين بسوس ماسة بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة سوس، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، بالمركب الثقافي لمدينة أولاد تايمة يوما دراسيا حول تدبير إشكالية الموارد بالجهة، خصص لبسط الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي بالجهة والذي يعرف تناقصا للموارد المائية للاستغلال الزراعي وما يمكن أن ينتج عن ذلك من اضرار للقطاع.
و أطر هذا اللقاء رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة و المدير الجهوي للفلاحة لسوس و مدير وكالة الحوض المائي و حضره مجموعة من فلاحي المنطقة ، وكان هذا اللقاء فرصة للجميع لدق ناقوس الخطر إزاء الوضعية المائية الخطيرة التي تعرفها جهة سوس عموما وإقليم تارودانت خصوصا و المتسمة بنقص الموارد المائية سواء المخصصة للسقي وكذلك مياه الشرب.
و طالبت مداخلة لنائب رئيس الغرفة الفلاحية من جميع المتدخلين بالترافع على نقطة وحيدة و هي اقامة محطة لتحلية المياه بسعة 700 مليون طن في أفق 2027 و بسعة نهائية تصل إلى مليار طن في أفق 2040 و هذا هو الحل أمام هذه المعضلة البنيوية يظيف نفس المتدخل
من جهته اشار السيد يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية إلى أهمية الجهة فلاحيا سواء تعلق الامر بالفلاحة العصرية التسويقية التي تزود السوق الداخلي وتنوع الصادرات وكذا الفلاحة التضامنية، والتي جاءت نتيجة تظافر جهود المنتجين واستثمارات القطاع العام.
وقد عبر عن انتظارات مهمة لمهنيي الجهة من اجل ضمان الانتاجية وترشيد استعمال المياه.
إن الوضعية الحالية تستدعي البحث عن حلول آنية ومستدامة.
وقد شكل هذا اللقاء مناسبة مهمة تم من خلاله بسط بعض التوجهات التي يمكن أن تفتح آفقا مستقبلية واعدة ضامنة لاستمرارية الانشطة الانتاجية الفلاحية.
يشار إلى أن هذا اللقاء ستتمخض عليه مجموعة من التوصيات سيثم رفعها إلى كل الجهات المتدخلة.
تعليق واحد
إن المغرب يتوفر على إمكانيات كبيرة لتحلية المياه بأقل تكلفة ،خاصة وأن المـغـرب يمـلك واجهتـيـن بحريتيــن ، ولديـه إمكانيـات كبيـرة في هـذا المجـال، كمـا يمـكنـه الاشتغال أيضا على الطـاقات المتجـددة التـي يتوفـر المغرب على مكـامن مهمـة منهـا، سواء الريحيـة أو الشمسيـة، وهـو ما يتيــح تحليـة المياه بأقــل تكلفـة.
وقـد تـم تشيـيد محطـات مهمـة في المدن الجنوبيـة للممـلكة، وفـي الشمــال ، إضـافـة الـى توفـر المغرب عـلى سـدود كبـرى وتليـة لتـأميـن المـاء الصـالح للشـرب والسـقـي وستساعد القطـاع الفلاحي من خـلال سقـي العديـد من الهكتـارات من الأراضـي الفـلاحية.
أمـام هـذه الامـكـانيات هنـاك منـاطق لا تتوفـر على المـاء الشـروب ، وتـنـذر بخطـورة نـذرة الميــاه الصالحة للشـرب ومنهـا فـي إقليـم تـازة : جماعـات تابعـة لأكنــول وتيـزي وسـلي والنـواحـي .كمـا هنـاك منـاطـق فـلاحية في أقـاليـم الناظور و الدريوش وبركـان تفتـقـر الـى ميـاه السقـي لمساحات فلاحيـة كبيـرة ومحـرومـة من زراعـة تعتمـد عـلى السـقـي الدائم.
ويجـب عـلى الـدولـة أن تنحـو نحـو استعمال تحلية الميـاه عـلى طول السأحلين وتعـجـل فـي الشـروع فـي هـذه المشـاريع لتشييـد محطـات لتحلية المياه.