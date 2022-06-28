فلاحو هوارة يرفعون طلب الى حكومة أخنوش بإنشاء محطة لتحلية مياه

ع اللطيف بركة : هبة بريس

نظمت جمعية الفلاحين المتحدين بسوس ماسة بشراكة مع الغرفة الفلاحية لجهة سوس، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022، بالمركب الثقافي لمدينة أولاد تايمة يوما دراسيا حول تدبير إشكالية الموارد بالجهة، خصص لبسط الوضعية الحالية للقطاع الفلاحي بالجهة والذي يعرف تناقصا للموارد المائية للاستغلال الزراعي وما يمكن أن ينتج عن ذلك من اضرار للقطاع.

و أطر هذا اللقاء رئيس الغرفة الفلاحية لجهة سوس ماسة و المدير الجهوي للفلاحة لسوس و مدير وكالة الحوض المائي و حضره مجموعة من فلاحي المنطقة ، وكان هذا اللقاء فرصة للجميع لدق ناقوس الخطر إزاء الوضعية المائية الخطيرة التي تعرفها جهة سوس عموما وإقليم تارودانت خصوصا و المتسمة بنقص الموارد المائية سواء المخصصة للسقي وكذلك مياه الشرب.

و طالبت مداخلة لنائب رئيس الغرفة الفلاحية من جميع المتدخلين بالترافع على نقطة وحيدة و هي اقامة محطة لتحلية المياه بسعة 700 مليون طن في أفق 2027 و بسعة نهائية تصل إلى مليار طن في أفق 2040 و هذا هو الحل أمام هذه المعضلة البنيوية يظيف نفس المتدخل

من جهته اشار السيد يوسف الجبهة رئيس الغرفة الفلاحية إلى أهمية الجهة فلاحيا سواء تعلق الامر بالفلاحة العصرية التسويقية التي تزود السوق الداخلي وتنوع الصادرات وكذا الفلاحة التضامنية، والتي جاءت نتيجة تظافر جهود المنتجين واستثمارات القطاع العام.

وقد عبر عن انتظارات مهمة لمهنيي الجهة من اجل ضمان الانتاجية وترشيد استعمال المياه.

إن الوضعية الحالية تستدعي البحث عن حلول آنية ومستدامة.

وقد شكل هذا اللقاء مناسبة مهمة تم من خلاله بسط بعض التوجهات التي يمكن أن تفتح آفقا مستقبلية واعدة ضامنة لاستمرارية الانشطة الانتاجية الفلاحية.

يشار إلى أن هذا اللقاء ستتمخض عليه مجموعة من التوصيات سيثم رفعها إلى كل الجهات المتدخلة.

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