تأجيل النظر في ملف رشيد الفايق ومن معه باستئنافية فاس .

هبة بريس _ الرباط

أجلت غرفة الجنايات الابتدائية بقسم جرائم الأموال باستئنافية فاس، اليوم الثلاثاء 28 يونيو 2022, محاكمة رشيد الفايق ومن معه إلى غاية 12 يوليوز 2022 من الشهر المقبل.

وتمت مواجهة الجميع كالعادة بتهم جنائية وجنحية ثقيلة تتراوح ما بين جناية الارتشاء، واختلاس وتبديد أموال عمومية، و التزوير في محررات رسمية ووثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها، واستغلال النفوذ و النصب والاحتيال ، ومثل رشيد الفايق البرلماني ورئيس جماعة أولاد الطيب، ومن معه، حضوريا داخل القاعة بذات المحكمة.

وحسب مصدر ” هبة بريس ” فقد واجهت هيئة المحكمة رشيد الفايق ومن معه بعدة تهم ثقيلة، منها 15 في حق ‘رشيد الفايق’ الذي رد مدعيا أن “اعتقاله سياسي” وأن من يقف وراء الإتهامات الموجهة إليه هو حزب العدالة والتنمية في شخص ‘مصطفى البويحياوي’، واتهم الأخيرَ بأنه قد شيد 15 بناية سكنية ” موبل” بتراب جماعة ولاد الطيب، مع أنه ليس من ذوي الحقوق، حسب ادعائه. وأضاف ‘رشيد’ أن من يجب أن يحاكم هم خصومه، لأنهم بنوا واستغلوا بتراب جماعة أولاد الطيب، مع أنهم من غير ذوي الحقوق.

وبخصوص تراخيص البناء أجاب المتهم ‘رشيد الفايق’ أنه لم يكن يمنح التراخيص، بل فقط يمنح الشواهد الإدارية، بناء على محاضر وأبحاث السلطة المحلية.

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