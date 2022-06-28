سيارة اسعاف

سطات…مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين في حادثة سير مروعة

2022-06-28 / 21:36
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محمد منفلوطي_هبة بريس

كشفت مصادر هبة بريس أن حادثة سير مروعة عرفتها مساء اليوم الثلاثاء، الطريق الوطنية رقم9 على مستوى جماعة سيدي العايدي دائرة سطات، قد خلفت مصرع ثلاثة أشخاص فيما أصيب حوالي أربعة آخرون بجروح متفاوتة الخطورة، نقلوا لتلقي الاسعافات الأولية صوب مستشفى الحسن الثاني بسطات.

تفاصيل الواقعة حسب معلومات حصلت عليها الجريدة، تعود بالأساس إلى اصطدام بين سيارة أجرة من الكبير بسيارة أخرى، مخلفة حصيلة ثقيلة في الارواح، عجلت بفتح تحقيق من قبل عناصر الدرك الملكي التي انتقلت إلى عين المكان للوقوف على الأسباب الرئيسية للحادثة واتخاذ المتعين، والاشراف على نقل الضحايا صوب مستودع الاموات، في الوقت الذي قدمت فيه الاسعافات الاولية لباقي الجرحى.

هذا وتسود في الاثناء بأروقة قسم المستعجلات بسطات، حالة من الاستنفار القصوى بين مختلف المتدخلين، لاسيما وأن حصيلة اليوم من القتلى بلغت ثلاث أرواح، وهو ما يتطلب البحث عن حلول آنية حقنا لدماء الأبرياء الذين يذهبون ضحايا لحوادث سير مميتة بمختلف المحاور الطرقية

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