فرنسا.. انتخاب أول امرأة رئيسة للبرلمان

هبة بريس _ وكالات

انتخب نواب الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة الثانية للبرلمان)، الثلاثاء، يائيل برون بيفيه، المقربة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، رئيسة للجمعية، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب.

وذكرت قناة “فرانس 24” أن يائيل برون-بيفيه، عن ائتلاف معا الحاكم انتُخبت رئيسة للجمعية الوطنية في فرنسا، كأول امرأة تتولى هذا المنصب.

ويأتي انتخاب برون- بيفيه في أعقاب تعرض تحالف الفريق الذي يتزعمه ماكرون، لانتكاسة كبيرة حيث فشل ائتلافه السياسي الحصول على أغلبية مطلقة في الانتخابات التشريعية، الأمر الذي قد يدفعه للتحالف مع أحزاب المعارضة لتشكيل الحكومة، أو المضي في حكومة أقلية قد تنتهي إلى حل البرلمان.

وتجرى الانتخابات التشريعية الفرنسية كل 5 سنوات لاختيار أعضاء الجمعية الوطنية، إلى جانب مجلس الشيوخ (الغرفة الأولى للبرلمان

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