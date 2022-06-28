المكتب الشريف للفوسفاط يطلق منصة “T@swiq” لربط الفلاحين بأسواق أوسع

هبة بريس _ وم ع

قام المكتب الشريف للفوسفاط بتوسيع عرضه الرقمي لفائدة الفلاحين، عبر إطلاق منصة T@swiq للربط بالأسواق، التي تروم ضمان انفتاح الفلاحين على أسواق أوسع وتشجيع المسارات القصيرة للتوريد.

وأفاد بلاغ للمكتب بأن “مجموعة المكتب الشريف للفوسفاط، الشريك المرجعي لدينامية الفلاحة الوطنية الجيل الأخضر، والحريصة على رفع التحديات الرئيسية للفلاحين، ومبادرة +OCP-المثمر+، تعمل على تعزيز عرض الحلول الرقمية من خلال إطلاق T@swiq‬، وهو تطبيق هاتفي جديد لتسويق المنتوجات الفلاحية، المصمم من طرف طاقات مدرسة 1337”.‬

وتابع المصدر ذاته أن تطبيق T@swiq‬، الذي تم تطويره مع الفلاحين ومن أجلهم، يطمح إلى ربط جميع الفلاحين بأسواق أوسع، وتشجيع المسارات القصيرة للتوريد وتسهيل تسويق المنتوجات والخدمات الفلاحية، مضيفا أن هذا التطبيق يمكن أيضا من ربط جميع المشترين المحتملين، لاسيما الفضاءات الكبرى، والصناعة الغذائية وسلاسل الفنادق والمطاعم، بمختلف المنتجين الفلاحيين.

‬ وتم تصميم وتطوير T@swiq‬، وهو تطبيق مغربي 100 في المئة، من قبل طاقات شابة مكونة من مهندسي الحلول، والمطورين ومصممي التطبيقات التابعين لمدرسة البرمجة 1337، بغية الاستجابة لإشكاليات وتحديات الفلاحين التي تم تحديدها من طرف فريق المثمر خلال عمله الميداني والمتواصل. كما يعكس التطبيق الالتزام المشترك والشغف والاعتزاز برفع تحدي تطوير الفلاحة الوطنية.‬

ويمكن تطبيق T@swiq‬، الذي يعتبر أول منصة إفريقية تتلاءم مع خصوصيات الإنتاج الفلاحي، من تقديم عروض للبيع وكذا طلبات للشراء، وهو يضم حاليا 6 خدمات تشغيلية.

ويتعلق الأمر ببيع وشراء المنتوجات الفلاحية الخام، وهو عرض شامل للمنتوجات الفلاحية في مختلف مراحل النضج، مع وصف تفصيلي يتضمن مختلف العناصر التقنية مثل نوعية البذور، والصنف، والأحجام، والأشكال، والألوان وغيرها.. وكذا ببيع وشراء الزيوت والمنتوجات الفلاحية المعالجة نسبيا، وتمكن هذه الخدمة الفلاحين المنتجين لمختلف أنواع الزيوت، على الخصوص، من عرض منتجاتهم من خلال تحديد معايير الجودة، وكذا خصوصيات منطقة الإنتاج.

كما يمكن التطبيق من كراء وبيع الأراضي الفلاحية، وهي خدمة توفر فرصة حقيقية للفلاح و/أو المستثمر الجديد لإيجاد الأرض الفلاحية الملائمة للأنشطة المتوخاة، كما تمكن ملاك الأراضي من وضعها رهن إشارة المشترين و/أو المستأجرين المحتملين.

ويتعلق الأمر كذلك ببيع المواشي: إذ تمكن هذه الخدمة الكسابة من تسويق ماشيتهم في جميع مناطق المملكة. كما توفر للمشتري إمكانية اختيار السلالات، وأصل وجودة المواشي، وبيع أعلاف الماشية: وتمكن من ربط الفلاحين/منتجي الأعلاف مع الكسابة حيثما كانوا، بحيث سيجد المشتري في التطبيق جميع المعلومات الضرورية حول العلف المعروض للبيع.

ويتيح التطبيق كذلك خدمة بيع وشراء الشتلات والمدخلات الفلاحية التي تمكن أصحاب المشاتل من توفير الشتلات والبذور المعتمدة للزبناء. وهكذا، تشكل هذه الخدمة حلا بسيطا وسريعا للزبناء الباحثين عن منتوجات عالية الجودة.

يذكر أن تطبيق T@swiq‬ متوفر مجانا على Google Play Store (الأندرويد) وقريبا على App Store. وقد تم وضع فرق مبادرة المثمر رهن إشارة جميع الفلاحين/مستخدمي التطبيق بهدف تمكينهم من التعرف على مختلف الخدمات المقدمة ودعم استخدام الحلول الرقمية في كل مكان من طرف الجميع، وبالتالي تسهيل ربط المنظومة الفلاحية بالأسواق.‬

من جهة أخرى، أشارت المجموعة إلى أن تطبيق T@‬swiq يهدف، في نسخته الأولى، إلى ربط مختلف الفاعلين في المجال الفلاحي، كما سيتم تطويره مستقبلا إلى منصة للمعاملات مع تطلع إلى إدماج الخدمات اللوجيستيكية لاحقا.‬

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