المصحات الخاصة..هل يتدخل الوزير لحماية المرضى من الإبتزاز ؟
نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى لجوء العديد من المصحات الخاصة، وفي حالاتٍ لم تعد قليلة، إلى ابتزاز المواطنين بـ”النوار”، وطلب أموال “تحت الطاولة”.
وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة.
وأشار السؤال إلى أن بعض المصحات تبتز المرضى، بسبب ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، ما يجبرهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية.
وقال الحموني “في حالاتٍ يتحدث عنها المواطنات والمواطنون علناً، تُبَلَّغُ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية”.
2 تعليقات
ناس باعو املاكهم باش ايداوو دويهم ،مشكلة كبيرة هاد المصحات الشفرة عين باين واثمنة غير مهيكلة كيحطو المواطن في وضعيات حرجة فاتورات تصل الى مبالغ احيانا يشرد بها المواطن ،انها مافيا تبتز المواطن عين باين،اللله اياخد فيهم الحق مجموعة اللصوص
انا.بنفسي.لو لم اكن يقظ لسلبوني.على الاقل ٣٠٠٠٠ درهم الام رحمها الله في.الدقاءق الاخيرة لمفاراقة الحياة فطلبوا مني إدخالها الإنعاش بسرعة فقلت لهم لا فبقيت ٦ ساعات ففارقت الحياة ان همهم الوحيد هو المال لا ظمير لبعض.هاءلاء المهنيين.والسلام عليكم.كلام صحيح.١٠٠ في ١٠٠