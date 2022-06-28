المصحات الخاصة..هل يتدخل الوزير لحماية المرضى من الإبتزاز ؟

هبة بريس _ الرباط

نبه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب وزير الصحة خالد آيت الطالب إلى لجوء العديد من المصحات الخاصة، وفي حالاتٍ لم تعد قليلة، إلى ابتزاز المواطنين بـ”النوار”، وطلب أموال “تحت الطاولة”.

وأوضح الفريق في سؤال كتابي وجهه رئيسه رشيد الحموني أن عدداً من الخدمات الصحية العلاجية في بعض المؤسسات الصحية الخاصة، يتم رفض فوترتها، أو يتم رفض تقديم فاتورات مفصلة للمريض أو عائلته حول الأعمال الطبية والعلاجية المنجزة.

وأشار السؤال إلى أن بعض المصحات تبتز المرضى، بسبب ضغط الاستعجال وعدم وجود خيارات علاجية تنافسية، ما يجبرهم على أداء مبالغ مالية “تحت الطاولة”، لكي تتهرب مصحاتٌ أو عياداتٌ خاصة من الضريبية الحقيقية.

وقال الحموني “في حالاتٍ يتحدث عنها المواطنات والمواطنون علناً، تُبَلَّغُ الأسر بضرورة أداء مبالغ مالية نقدية تسبيقية، أو بعدية إثر ضمانات غير مشروعة، إلى الطبيب المعالج أو إلى المصحة، وذلك خارج الفاتورة الرسمية”.

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