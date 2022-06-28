تركيا توافق على دعم عضوية فنلندا والسويد في حلف الأطلسي

2022-06-28 / 19:56
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هبة بريس _ وكالات

قال الرئيس الفنلندي سولي نينيستو، اليوم الثلاثاء، إن تركيا وافقت على دعم طلب العضوية المشترك الذي قدمته بلاده والسويد لحلف شمال الأطلسي.

وأضاف نينيستو في اليوم الأول من قمة الحلف في العاصمة الإسبانية مدريد إن هذا التطور المهم جاء بعد أن وقعت الدول الثلاث مذكرة مشتركة “لتقديم دعمها الكامل في مواجهة التهديدات لأمن بعضها البعض”.

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تعليق واحد

  1. و ما هو مقابل ذاك الدعم!!
    استباحة اراضي سوريا العربية!!
    اصبحت دول العرب ماخورا لنزوات اردوغان و اسرائيل ثم الغرب!! طبعا بتواطئ عربي!!

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