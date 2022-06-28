في موضوع الإرث..القباج يُطالب بوعياش ب”التوبة والاستقالة”
راسل حماد القباج، مدير منتدى إحياء للتنمية الأخلاقية والفكرية، أمينة بوعياش، رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان بخصوص مواقفها من الإرث،
وطالب القباج في رسالة نشرها على صفحته بالفيسبوك امينة بوعياش بالاستقالة بسبب ما اسماه “تسفيه ملايين المغاربة” و”زرع بذرة التقاطب بين مؤسسات الدولة الدستورية”.
وقال القباج، في رسالته “من حمّاد القباج، المواطن المغربي، إلى أمينة بوعياش رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛ أما بعد فإنني أدعوك إلى الاستقالة من رئاسة هذه المؤسسة الدستورية، بسبب مهاجمتك للإسلام الذي اتهمته بتفقير المرأة”.
ويرى القباج أن موقف بوعياش “تسفيها لملايين المغاربة الذين صوتوا على الدستور وغيرهم ممن يقدسون الإسلام ويحبونه، ويؤمنون بأن الدين عند الله الإسلام” مشيرا إلى أن “الدستور ينص على أن: الإسلام دين الدولة المغربية، وأن: يتبوأ منزلة الصدارة في هوية المغاربة
وقال ايضا “بموقفك غير المحترم تضعين نفسك في مواجهة المؤسسة الملكية وإمارة المؤمنين المناط بها دستوريا حماية حمى الملة والدين، وقد انتهكت هذا الحمى بسب الإسلام وبالمطالبة بتغيير أحكام قرآنية قطعية” يتابع القباج مردفا “وموقفك يخلق الفتنة ويزرع بذرة التقاطب بين مؤسسات الدولة الدستورية، حيث جعلت المجلس الوطني لحقوق الإنسان (الذي تترأسينه)؛ يتطاول على اختصاصات المجلس العلمي الأعلى الذي يترأسه جلالة الملك الذي هو رئيس الدولة”.
وبحسب تعبيره، أكد الشيخ السلفي أن “كل هذه الخروقات” تلزم بوعياش بالاستقالة “إذا كنت تحترمين فعلا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وفي الدول الديمقراطية: مسؤولون يبادرون إلى الاستقالة لأقل من هذا بكثير”.
6 تعليقات
بعض الاشخاص يعيشون في عصر ما قبل التاريخ. في عصرنا الحديث الكثير من النساء يعانون من العنوسة ولا يتوفرون على عمل, كيف نواجه هذا المشكل. شخصيا اعتقد ان الارث يجب ان يعامل الرجال والنساء سواسية.
يجب تطويع الاسلام للمجتمع حتى يصلح حاله وليس تطويع الاسلام حتى يتماشى مع مجتمع فاسد ومنحل ومتحلل من كل الضوابط الشرعية والاخلاقية
La asadi9i llah kan kay3raf chnu ghadi ykon f zman diana wdak dak tachri3 li sale7 li kol zaman w makan et en.plus ch7al mn whda khadama par rapport l rjal li khadamin ?? Zaed chnu derti lina nta li makat3ich f 3osor ma 9abl tarikh ?? Hna rah moslimin ila an yaritha llah l ard wdak sa3a sir 9ol n llah hadchi ila kdarti .tehdar 9edamo
اذاحققتم مرادكم في تغيير الارث ليصبح سواسية بين المراة والرجل في تحدي صارخ لله عز وجل فانتظروا حربا من الله ومن يحارب الله فقد خسر خسرانا مبينا.
فما يمنعكم إذا من الدفاع عن الزنا والمثلية.والدفاع عن كل من يحارب الاسلام .
كل المغاربة متشبتين،بكتاب،الله،وسنة رسوله وهاته التي تتطاول على كتاب الله،لارضاء،العلمانيين،والنصارى،واليهود يجب،على،النائب العام ان يقدمها للمحاكمة اذا كنا فعلا،مسلمين
هذا مازال غارق فالخوريف.والتعليق رقم 4 يقول فآنتظروا حربا من الله أخونا راه داكشي عندك غير فعقلك هذه الحرب لماذا لا يعلنها هذا الله على من تسموهم كفارا ؟