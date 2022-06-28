وفاة الفنان التونسي القدير هشام رستم

2022-06-28 / 18:30
3
نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفي يومه الثلاثاء 28 يونيو ، الفنان التونسي القدير هشام رستم عن عمر ناهز الـ75 سنة.

وعُثر على الفقيد داخل منزله، مفارقا للحياة وفق ما نقلته مواقع إعلامية تونسية، حيث أبلغ أحد الجيران الحماية المدنية التي تنقلت رفقة وحدات أمنية إلى عين المكان .

و كشف المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، العميد منير الريابي لاذاعة ” أ أف أم”  أنّ الحماية المدنية تحولت اليوم إلى منزل الفقيد، حيث تم العثور على جثته، مشيرا أنه كان واقعا على مستوى وجهه، موضحا أّنّ المعطيات الأولية تشير إلى أن حالة الوفاة قد حدثت منذ أمس.

ويُعد الراحل من بين أهم نجوم السينما والتلفزيون في تونس، حيث شارك خلال مسيرته الفنية في أبرز الأعمال السينمائية التونسية

ما رأيك؟
المجموع 6 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of هانى شاكر يستقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية

هانى شاكر يستقيل من منصب نقيب المهن الموسيقية

2022-06-28 / 09:48
Photo of اختفت في ظروف غامضة.. العثور على جثة مذيعة مصرية

اختفت في ظروف غامضة.. العثور على جثة مذيعة مصرية

2022-06-28 / 09:21
Photo of الرواد” تجمع منصور بدري و سارة فارس و هند بن اجبارة جبارة في” لاڴار “

الرواد” تجمع منصور بدري و سارة فارس و هند…

2022-06-27 / 17:22
Photo of مهرجان إفران للطفل يستهل فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم المصغرة

مهرجان إفران للطفل يستهل فعالياته بإقامة دوري لكرة القدم…

2022-06-27 / 16:06
Photo of بسبب تظاهرة القفطان.. مشادات كلامية بين سعيدة شرف و لطيفة رأفت و دنيا بطمة تلتزم الصمت

بسبب تظاهرة القفطان.. مشادات كلامية بين سعيدة شرف و…

2022-06-27 / 14:47
Photo of فرقة “فري غروف” للجيش الأمريكي تمتع جمهور سوس بموسيقى الجاز

فرقة “فري غروف” للجيش الأمريكي تمتع جمهور سوس بموسيقى…

2022-06-27 / 13:47
Photo of بسبب التشهير… رجوى تهدد باللجوء إلى القضاء

بسبب التشهير… رجوى تهدد باللجوء إلى القضاء

2022-06-27 / 12:42
Photo of تزامنا ومطالب بظهورها عودة قناة أمال ماهر على اليوتيوب يثير الجدل

تزامنا ومطالب بظهورها عودة قناة أمال ماهر على اليوتيوب…

2022-06-27 / 11:55
Photo of عقب وعكة صحية مفاجئة.. مارسيل خليفة يشيد بكفاءة الأطباء المغاربة

عقب وعكة صحية مفاجئة.. مارسيل خليفة يشيد بكفاءة الأطباء…

2022-06-27 / 09:23
Photo of سعد لمجرد يتفوق على الحملات المسعورة و يتصدر الترند المصري من حفل زفاف

سعد لمجرد يتفوق على الحملات المسعورة و يتصدر الترند…

2022-06-25 / 23:21

‫3 تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق