وفاة الفنان التونسي القدير هشام رستم

نجلاء مزيان _ هبة بريس

توفي يومه الثلاثاء 28 يونيو ، الفنان التونسي القدير هشام رستم عن عمر ناهز الـ75 سنة.

وعُثر على الفقيد داخل منزله، مفارقا للحياة وفق ما نقلته مواقع إعلامية تونسية، حيث أبلغ أحد الجيران الحماية المدنية التي تنقلت رفقة وحدات أمنية إلى عين المكان .

و كشف المدير الجهوي للحماية المدنية بتونس، العميد منير الريابي لاذاعة ” أ أف أم” أنّ الحماية المدنية تحولت اليوم إلى منزل الفقيد، حيث تم العثور على جثته، مشيرا أنه كان واقعا على مستوى وجهه، موضحا أّنّ المعطيات الأولية تشير إلى أن حالة الوفاة قد حدثت منذ أمس.

ويُعد الراحل من بين أهم نجوم السينما والتلفزيون في تونس، حيث شارك خلال مسيرته الفنية في أبرز الأعمال السينمائية التونسية

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