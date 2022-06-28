فيدرالية اليسار : على الدولة اتخاذ تدابير مستعجلة للحد من الغلاء

هبة بريس _ الرباط

أصدرت فيدرالية اليسار بلاغا تقول فيه إن “الأوضاع بالمغرب تتسم بالتردي الشامل على مختلف المستويات، في ظل التصاعد الصاروخي للأسعار، والتردي المتزايد لعيش المواطنين”

وطالبت الهيئة التنفيذية للفيدرالية في بلاغ لها ” بتحمل مسؤوليتها واتخاذ إجراءات وتدابير مستعجلة للحد من الارتفاع الصاروخي لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، لمواجهة التدني المتواصل لأوضاع العامة المتجهة نحو تجويع المواطنين والمواطنات والمزيد من إفقارهم.

وفي شق آخر أكدت الفيدرالية على ضرورة إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي والتعبير، وفي مقدمتهم معتقلو حراك الريف والصحافيون والمدونون، وكل معتقلي الحق في التظاهر والاحتجاج السلميين

وطالبت ذات الجهة بوضع حد لمضايقة المثقفين والمفكرين والمدافعين عن حقوق الإنسان، والكف عن استعمال القمع والترهيب في مواجهة المطالب المشروعة، التي يعبر عنها المغاربة.

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