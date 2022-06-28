وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء المحروقات”
هبة بريس - الرباط
أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تمت تعبئة عدد هام من السفن بسعة اسبوعية إجمالية تصل إلى 490 الف مسافر ذهابا وايابا لمواكبة عودة مغاربة العالم في عملية مرحبا 2022.
وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن وزارته اعتمدت دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، لاسيما فيما يخص شروط السلامة وتهيئة فضاءات المسافرين وكذا جودة وأثمنة الخدمات المقدمة .
واعترف الوزير بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحرب مقارنة مع سنة 2019، مشيرا الى أن الأمر يرجع الى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات دوليا.
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6 تعليقات
الاثمنة كانت مرتفعة قبل غلاء الوقود. في سبتة المحتلة لم ترتفع الاسعار.
غلاء المحروقات في إتجاه الموانئ المغربية ورخصها في إتجاه موانئ سبتة و مليلية! في حد علمي البواخر تستعمل نفس نوع المحروقات والمسافة هي نفسها. المرجوا إعادة البحث عن عذر مقنع وإعادة الإتصال لاحقا.
كدبو علينا الله ياخد الحق
دائما تجدون أعظار بدلا من الحلول، ولا وزير واحد في المستوى المطلوب كلكم زبانية المناصب ولقد نسيتم أنكم في خدمة الشعب وليس العكس، وزير أو برلماني يتقاظى أجر خيالي زائد إمتيازات معلن عنها وأخرى في الخفاء إذا كيف بإمكانكم الإحساس بالمزلوط المغربي الفقير المغلوب على أمره، أنا شخصيا كنت سوف أستقل الباخرة من طريفة إلى طنجة ب 2400 أورو ثمن باهظ جدا و في الاخير قررت الذهاب إلى انجلترا من فرنسا كالي إتجاه دوفر بنفس عدد أفراد الأسرة و نفس السيارة زاءد خدمات جيدة و مجانية مثل الوفي عكس إتجاه المغرب الوفي مقابل المال المهم التذكرة ب 260 أورو .
بعد بسم الله الرحمان الرحيم
لَّيْسَ الْبِرَّ أَن تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلٰكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْءَاخِرِ وَالْمَلٰٓئِكَةِ وَالْكِتٰبِ وَالنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلٰى حُبِّهِۦ ذَوِى الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّآئِلِينَ وَفِى الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلٰوةَ وَءَاتَى الزَّكٰوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عٰهَدُوا ۖ وَالصّٰبِرِينَ فِى الْبَأْسَآءِ وَالضَّرَّآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولٰٓئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۖ وَأُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ
دائما تجدون أعظار بدلا من الحلول، ولا وزير واحد في المستوى المطلوب كلكم زبانية المناصب ولقد نسيتم أنكم في خدمة الشعب وليس العكس، وزير أو برلماني يتقاظى أجر خيالي زائد إمتيازات معلن عنها وأخرى في الخفاء إذا كيف بإمكانكم الإحساس بالمزلوط المغربي الفقير المغلوب على أمره، أنا شخصيا كنت سوف أستقل الباخرة من طريفة إلى طنجة ب 2400 أورو ثمن باهظ جدا و في الاخير قررت الذهاب إلى انجلترا من فرنسا كالي إتجاه دوفر بنفس عدد أفراد الأسرة و نفس السيارة زاءد خدمات جيدة و مجانية مثل الوفي عكس إتجاه المغرب الوفي مقابل المال المهم التذكرة ب 260أورو بعد بسم الله الرحمان الرحيم
لَّيْسَ ٱلْبِرَّ أَن تُوَلُّوا۟ وُجُوهَكُمْ قِبَلَ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمَغْرِبِ وَلَٰكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْءَاخِرِ وَٱلْمَلَٰٓئِكَةِ وَٱلْكِتَٰبِ وَٱلنَّبِيِّۦنَ وَءَاتَى ٱلْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِۦ ذَوِى ٱلْقُرْبَىٰ وَٱلْيَتَٰمَىٰ وَٱلْمَسَٰكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآئِلِينَ وَفِى ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكَوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَٰهَدُوا۟ ۖ وَٱلصَّٰبِرِينَ فِى ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُو۟لَٰٓئِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا۟ ۖ وَأُو۟لَٰٓئِكَ هُمُ ٱلْمُتَّقُونَ
حكومة الأعذار و الله غالب و الوعود الكاذبة!!
حكومة في واد و الناس في واد!!