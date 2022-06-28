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وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء المحروقات”

2022-06-28 / 17:28
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هبة بريس - الرباط

أكد وزير النقل واللوجستيك، محمد عبد الجليل، أنه تمت تعبئة عدد هام من السفن بسعة اسبوعية إجمالية تصل إلى 490 الف مسافر ذهابا وايابا لمواكبة عودة مغاربة العالم في عملية مرحبا 2022.

وذكر الوزير في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن وزارته اعتمدت دفتر تحملات يلزم الشركات البحرية باحترام شروط استغلال الخطوط البحرية، لاسيما فيما يخص شروط السلامة وتهيئة فضاءات المسافرين وكذا جودة وأثمنة الخدمات المقدمة .

واعترف الوزير بارتفاع أسعار تذاكر النقل البحرب مقارنة مع سنة 2019، مشيرا الى أن الأمر يرجع الى الارتفاع غير المسبوق لأسعار المحروقات دوليا.

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