بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب دورا أساسيا
هبة بريس - الرباط
أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم.
وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذا الارتفاع ناتج عن نفس الأسباب “جائحة كورونا وحرب أوكرانيا”، بالإضافة الى التقلبات المناخية التي كان لها تأثير على القطاع الفلاحي ومحصول الحبوب ببلادنا.
وشدد بايتاس على أن صندوق المقاصة لعب دورا أساسيا في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية “الغاز، السكر، القمح اللين” وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مستعرضا بالأرقام تكلفة دعمه للمواد المذكورة منذ بداية السنة الجارية وحتى متم شهر ماي المنصرم.
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تعليق واحد
Mon vieux il faut arrêter de leurrer les gens, la situation est incomparable ! Les vrais gouvernements savent que le pouvoir d’achat des ménages est un booster d. économie les pays dignes de ce nom ont agit sur la TVA et sur des aides directes aux ménages et les augmentations salariales. Mr vous appartenez à un parti qui a trompé les marocains, mais croyez moi, vous serez jeté dans les poubelles de l’histoire les prochains élections. Votre parti se fiche royalement du devenir du peuple. Ou vous êtes un menteur ou vous devez retourner encore à l’école.