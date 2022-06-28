بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب دورا أساسيا

2022-06-28 / 16:56
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هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم.

وذكر بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، أن هذا الارتفاع ناتج عن نفس الأسباب “جائحة كورونا وحرب أوكرانيا”، بالإضافة الى التقلبات المناخية التي كان لها تأثير على القطاع الفلاحي ومحصول الحبوب ببلادنا.

وشدد بايتاس على أن صندوق المقاصة لعب دورا أساسيا في الحفاظ على أسعار المواد الأساسية “الغاز، السكر، القمح اللين” وحماية القدرة الشرائية للمواطنين، مستعرضا بالأرقام تكلفة دعمه للمواد المذكورة منذ بداية السنة الجارية وحتى متم شهر ماي المنصرم.

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