عامل إقليم إفران يتفقد أهم المشاريع قيد الإنجاز بأزرو

2022-06-28 / 16:50
0
ع محياوي _ هبة بريس

في إطار الزيارات التفقدية لمجموعة من المشاريع والأوراش التنموية بإقليم إفران ، قام ” عبد الحميد المزيد ” عامل الإقليم يوم أمس الإثنين 27 يونيو 2022، بزيارة تفقدية مفاجئة بمدينة أزرو و الوقوف عن كثب على اشغال مجموعة من المشاريع أهمها
مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 8 هكتارات بتكلفة مالية 60 مليون درهم.
مشروع إنشاء منصة لتسويق المنتوجات المجالية بتكلفة 5 مليون درهم .
مشروع إحداث سوق نمودجي بحي أحداف بقيمة مالية تتراوح 3 مليون درهم .
إنجاز طريق تربط ما بين حي ميشليفن وثانوية محمد الخامس مرورا لى المركب الرياضي بقيمة مالية 1 مليون درهم.
تتبع أشغال تهيئة المقبرة الجديدة بأزرو
تفقد تقدم أشغال التي تدخل في إطار تأهيل مدينة أزرو.
تمويل المشاريع بين عمالة إقليم إفران وشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ، الجماعة الترابية لأزرو، وكذا المجلس الإقليمي الذي يحظى برئيس في المستوى المطلوب.

و على اثر هذه الزيارة التفقدية المفاجئة التي لاقت استحسانا من طرف ساكنة مدينة أزرو عن مثل هاته المبادرات التي لم تتوقعها من طرف مسؤول كبير ، ورأت في عامل صاحب الجلالة على اقليم إفران الرجل المناسب في المكان المناسب.
وتندرج هذه الزيارة، التي تلقت استحسانا واسعا من الساكنة، في إطار عمليات التتبع الميداني للمشاريع التنموية بالاقليم والعمل على التسريع في وتيرة إنجازها.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء المحروقات”

وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء…

2022-06-28 / 17:28
Photo of بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب دورا أساسيا

بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب…

2022-06-28 / 16:56
Photo of ارتفاع الأسعار.. بايتاس: لا يمكن وضع جميع القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة

ارتفاع الأسعار.. بايتاس: لا يمكن وضع جميع القدرات المالية…

2022-06-28 / 16:44
Photo of لتحديد أسعار الأدوية.. آيت الطالب يجتمع مع الفاعلين بالقطاع الصيدلي

لتحديد أسعار الأدوية.. آيت الطالب يجتمع مع الفاعلين بالقطاع…

2022-06-28 / 14:41
Photo of الكراسي الفارغة داخل المجلس الاقليمي بسطات تنوب عن قضايا المواطنين في التعليم والصحة

الكراسي الفارغة داخل المجلس الاقليمي بسطات تنوب عن قضايا…

2022-06-28 / 13:52
Photo of طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4800 قرص مخدر

طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4800 قرص مخدر

2022-06-28 / 13:30
Photo of هيئة الأطباء البياطرة: معبأون لمواكبة استعدادات عيد الأضحى

هيئة الأطباء البياطرة: معبأون لمواكبة استعدادات عيد الأضحى

2022-06-28 / 12:55
Photo of بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

2022-06-28 / 12:28
Photo of الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة”

الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء…

2022-06-28 / 12:06
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

2022-06-28 / 11:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق