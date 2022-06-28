عامل إقليم إفران يتفقد أهم المشاريع قيد الإنجاز بأزرو

ع محياوي _ هبة بريس

في إطار الزيارات التفقدية لمجموعة من المشاريع والأوراش التنموية بإقليم إفران ، قام ” عبد الحميد المزيد ” عامل الإقليم يوم أمس الإثنين 27 يونيو 2022، بزيارة تفقدية مفاجئة بمدينة أزرو و الوقوف عن كثب على اشغال مجموعة من المشاريع أهمها

مشروع إنشاء منطقة صناعية على مساحة 8 هكتارات بتكلفة مالية 60 مليون درهم.

مشروع إنشاء منصة لتسويق المنتوجات المجالية بتكلفة 5 مليون درهم .

مشروع إحداث سوق نمودجي بحي أحداف بقيمة مالية تتراوح 3 مليون درهم .

إنجاز طريق تربط ما بين حي ميشليفن وثانوية محمد الخامس مرورا لى المركب الرياضي بقيمة مالية 1 مليون درهم.

تتبع أشغال تهيئة المقبرة الجديدة بأزرو

تفقد تقدم أشغال التي تدخل في إطار تأهيل مدينة أزرو.

تمويل المشاريع بين عمالة إقليم إفران وشراكة مع مجلس جهة فاس مكناس ، الجماعة الترابية لأزرو، وكذا المجلس الإقليمي الذي يحظى برئيس في المستوى المطلوب.

و على اثر هذه الزيارة التفقدية المفاجئة التي لاقت استحسانا من طرف ساكنة مدينة أزرو عن مثل هاته المبادرات التي لم تتوقعها من طرف مسؤول كبير ، ورأت في عامل صاحب الجلالة على اقليم إفران الرجل المناسب في المكان المناسب.

وتندرج هذه الزيارة، التي تلقت استحسانا واسعا من الساكنة، في إطار عمليات التتبع الميداني للمشاريع التنموية بالاقليم والعمل على التسريع في وتيرة إنجازها.

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