ارتفاع الأسعار.. بايتاس: لا يمكن وضع جميع القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة

هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم، وهو ناتج عن نفس الأسباب “جائحة كورونا وحرب أوكرانيا”، بالإضافة الى التقلبات المناخية التي كان لها تأثير على القطاع الفلاحي ومحصول الحبوب.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “كان علينا الموازنة بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الاساسية والقطاعات المتضررة وبين الحفاظ على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية شاملة ذات أبعاد استراتيجية ومن التزامات الحكومة في اطار النموذج التنموي.”

وشدد بايتاس على استحالة وضع جميع القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة ، على حساب مصلحة كافة المغاربة في التنمية وفي إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة على مختلف الأصعدة. وفق قوله

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