ارتفاع الأسعار.. بايتاس: لا يمكن وضع جميع القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة

2022-06-28 / 16:44
0
هبة بريس - الرباط

أكد مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن ارتفاع الأسعار يمس كافة دول العالم، وهو ناتج عن نفس الأسباب “جائحة كورونا وحرب أوكرانيا”، بالإضافة الى التقلبات المناخية التي كان لها تأثير على القطاع الفلاحي ومحصول الحبوب.

وقال بايتاس في معرض رده على أسئلة البرلمانيين بمجلس المستشارين يومه الثلاثاء، “كان علينا الموازنة بين مجهود مالي كبير لدعم المواد الاساسية والقطاعات المتضررة وبين الحفاظ على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية شاملة ذات أبعاد استراتيجية ومن التزامات الحكومة في اطار النموذج التنموي.”

وشدد بايتاس على استحالة وضع جميع القدرات المالية للدولة لحل وضعية طارئة ، على حساب مصلحة كافة المغاربة في التنمية وفي إنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة المغاربة على مختلف الأصعدة. وفق قوله

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء المحروقات”

وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر النقل البحري مرتبط ب”غلاء…

2022-06-28 / 17:28
Photo of بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب دورا أساسيا

بايتاس: ارتفاع الأسعار يمس كافة الدول وصندوق المقاصة يلعب…

2022-06-28 / 16:56
Photo of عامل إقليم إفران يتفقد أهم المشاريع قيد الإنجاز بأزرو

عامل إقليم إفران يتفقد أهم المشاريع قيد الإنجاز بأزرو

2022-06-28 / 16:50
Photo of لتحديد أسعار الأدوية.. آيت الطالب يجتمع مع الفاعلين بالقطاع الصيدلي

لتحديد أسعار الأدوية.. آيت الطالب يجتمع مع الفاعلين بالقطاع…

2022-06-28 / 14:41
Photo of الكراسي الفارغة داخل المجلس الاقليمي بسطات تنوب عن قضايا المواطنين في التعليم والصحة

الكراسي الفارغة داخل المجلس الاقليمي بسطات تنوب عن قضايا…

2022-06-28 / 13:52
Photo of طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4800 قرص مخدر

طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4800 قرص مخدر

2022-06-28 / 13:30
Photo of هيئة الأطباء البياطرة: معبأون لمواكبة استعدادات عيد الأضحى

هيئة الأطباء البياطرة: معبأون لمواكبة استعدادات عيد الأضحى

2022-06-28 / 12:55
Photo of بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

2022-06-28 / 12:28
Photo of الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة”

الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء…

2022-06-28 / 12:06
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

2022-06-28 / 11:50

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق