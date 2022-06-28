غريب.. مؤسسة تعليمية بالبيضاء ترفع شكاية ضد الآباء بعد رفضهم تأدية واجب يوليوز

هبة بريس ـ الدار البيضاء

نظم آباء و أمهات و أولياء أمور إحدى المؤسسات التعليمية الخصوصية بالدار البيضاء وقفة احتجاجية أمام المؤسسة بعد أن توصلوا باستدعاء أمني بناءا على شكايات قدمت ضدهم من طرف مسؤولي المؤسسة.

و في هذا الصدد، أوضح بعض أولياء الأمور في تواصلهم مع هبة بريس أن إدارة المؤسسة تحاول ترهيبهم بالشكايات الأمنية و ذلك بعد أن رفضوا تأدية واجب التمدرس الخاص بشهر يوليوز.

و قال المحتجون بأنه لا يعقل تأدية واجب شهر يوليوز و التلاميذ لن يستفيدوا من الحصص الدراسية خلالها، حيث أن الدراسة ستتوقف بالمؤسسة في بداية الشهر و مع ذلك تطالب المؤسسة باستخلاص الواجب الشهري.

و أوضح الآباء أنهم كانوا ينتظرون أن تبادر المؤسسة لإعفائهم من واجبات شهر يوليوز قبل أن تفاجئهم الإدارة بالترهيب عبر تهديدهم باللجوء للأمن و القضاء مما جعل التلاميذ يصابون بالذعر و تتأثر نفسيتهم في عز الامتحانات.

و أكد المستجوبون أن أغلب مؤسسات التعليم بالقطاع الخصوصي قررت إعفاء الآباء من تأدية رسوم شهر يوليوز لأن الدراسة ستتوقف في الرابع من الشهر، غير أن المؤسسة التي يدرس بها فلذات كبدهم كان لها رأي مخالف لما قررته باقي المدارس.

و شدد الآباء و الأمهات و أولياء الأمور الذين احتشدوا أمام المؤسسة التعليمية الخاصة أنه و بالإضافة لعدم استفادة التلاميذ من الدروس خلال شهر يوليوز، فالأمر أيضا يتزامن و عيد الأضحى و غلاء الأسعار و تداعيات الجائحة و هو ما دفع أغلب المؤسسات لاتخاذ قرار الإعفاء فيما المؤسسة المعنية واصلت تعنتها و نهجها سياسة الترهيب وفقهم.

تفاصيل أوفى بخصوص الوقفة الاحتجاجية و تصريحات الآباء و الأمهات تجدونها في المقطع التالي:

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