المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة القدم داخل القاعة

2022-06-28 / 16:02
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هبة بريس ـ الدار البيضاء 

تمكن المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة من الفوز بلقب البطولة العربية و التي احتضنتها المملكة العربية السعودية.

تتويج كتيبة هشام الدكيك جاء بعد فوزهم في المباراة النهائية أمام المنتخب العراقي بثلاثة أهداف لصفر.

و كان رفاق المسرار قد تأهلوا للنهائي بعد فوزهم على المنتخب المصري بخمسة أهداف لاثنين في نصف النهاية وقبل ذلك في الربع أمام المنتخب الليبي بثلاثية نظيفة.

هذا و تأهل المنتخب المغربي متصدرا لدور المجموعات بثلاث انتصارات دشنها بالكويت بحصة 6 أهداف لأربعة ثم أمام الصومال بحصة 16 هدف لصفر و بعدها فوز على موريتانيا ب 13 لصفر.

و يعتبر تتويج أصدقاء أنس العيان بالبطولة العربية الثاني على التوالي بعد أن رفعوا كأس البطولة في نسختها السابقة التي نظمت بالأراضي المصرية، غلما أن أسود القاعة يحتلون المرتبة العاشرة عالميا حسب التصنيف الدولي.

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‫18 تعليقات

  3. المنتخب الوطني المغربي منتخب قوي معروف على الصعيد القاري والعربي.. وان شاء الله على العالمي..

  4. المنتخب المغربي يصنف من العشر الأوائل في العالم في كرة القدم للصالات..

  5. المنتخب المغربي والفرق والوطنية أصبحت معروفة افريقيا وعربيا بادائها المتميز ..

  11. الكرة المغربية اصبحت قويا عربيا وافريقيا نتمنى لكل المكونات حظا سعيدا..

  14. لكل بداية نهاية ونهاية المنتخب المغربي مع نضيره العراقي كانت جيدة..

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