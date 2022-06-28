مدعيا عدم الانتباه للنتيجة.. حكم جزائري يعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها

هبة بريس - متابعة

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ فادحا خلال إدارته للنزال الذي جمع بين الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب والفرنسية لمياء بنمسهل ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران.

وكانت الملاكمة المغربية قد فرضت سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت مجموع الجولات لمصلحتها، ولكن الحكم بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعلانه فوز الملاكمة الفرنسية.

واحتج الفريق الفني للملاكمة المغربية فورا على لجنة التحكيم التي سارعت بدورها إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.

وغير الحكم الذي ادعى عدم انتباهه للنتيجة، قراره بعد ذلك وصحح الهفوة الفادحة معلنا عن فوز الملاكمة المغربية.

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