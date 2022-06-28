مدعيا عدم الانتباه للنتيجة.. حكم جزائري يعلن خسارة ملاكمة مغربية رغم فوزها

2022-06-28 / 15:25
6
هبة بريس - متابعة

ارتكب الحكم الجزائري محمد بسمي خطأ فادحا خلال إدارته للنزال الذي جمع بين الملاكمة المغربية أمينة بلحبيب والفرنسية لمياء بنمسهل ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران.

وكانت الملاكمة المغربية قد فرضت سيطرتها على منافستها الفرنسية وحسمت مجموع الجولات لمصلحتها، ولكن الحكم بسمي فاجأ الجميع بعد نهاية النزال بإعلانه فوز الملاكمة الفرنسية.

واحتج الفريق الفني للملاكمة المغربية فورا على لجنة التحكيم التي سارعت بدورها إلى تنبيه الحكم لتصحيح الخطأ.

وغير الحكم الذي ادعى عدم انتباهه للنتيجة، قراره بعد ذلك وصحح الهفوة الفادحة معلنا عن فوز الملاكمة المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة القدم داخل القاعة

المنتخب المغربي يتوج بلقب البطولة العربية لكرة القدم داخل…

2022-06-28 / 16:02
Photo of أسود الدكيك يبحثون عن تتويج جديد للكرة المغربية من بوابة العراق

أسود الدكيك يبحثون عن تتويج جديد للكرة المغربية من…

2022-06-28 / 10:38
Photo of رسميا.. مرتضى منصور يعلن رحيل بن شرقي عن الزمالك

رسميا.. مرتضى منصور يعلن رحيل بن شرقي عن الزمالك

2022-06-28 / 09:30
Photo of بالوثائق : اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط توبخ الجزائر وتطالبها بالاعتذار!

بالوثائق : اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط توبخ…

2022-06-27 / 23:32
Photo of السخرية من التنظيم الكارثي للألعاب المتوسطية بالجزائر تتجاوز حدود القارة

السخرية من التنظيم الكارثي للألعاب المتوسطية بالجزائر تتجاوز حدود…

2022-06-27 / 17:35
Photo of ميلان ومارسيليا يتنافسان لضم المغربي زياش

ميلان ومارسيليا يتنافسان لضم المغربي زياش

2022-06-27 / 17:15
Photo of مع اقتراب نهاية البطولة.. الجامعة تعين مراقبين إضافيين بالمباريات الحساسة

مع اقتراب نهاية البطولة.. الجامعة تعين مراقبين إضافيين بالمباريات…

2022-06-27 / 10:45
Photo of كأس العرب .. اسود القاعة في النهائي بعد اكتساح الفراعنة

كأس العرب .. اسود القاعة في النهائي بعد اكتساح…

2022-06-26 / 17:07
Photo of اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام آسفي..وشبح النزول للقسم الثاني يجثم على صدور الطنجاويين

اتحاد طنجة يتجرع مرارة الهزيمة أمام آسفي..وشبح النزول للقسم…

2022-06-25 / 20:47
Photo of التصنيف العالمي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يرتقي للرتبة العاشرة عالميا

التصنيف العالمي لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الوطني يرتقي…

2022-06-25 / 19:39

‫6 تعليقات

  3. لو كانت للمسؤولين ذرة نخوة لانسحب الوفد الرياضي جميعاً بمجرد طرد الطاقم الصحفي واتهامه بالجاسوس…
    فكيف هم يقاطعون البطولات الافريقية المقامة في العيون والمطلوبين يهرعون الى الجزاير رغم قطعهم الحدود البرية والجوية والبحرية…عجيب أمر المغاربة!!!

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق