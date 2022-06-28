عيد الأضحى.. الأوقاف تعلن مراقبة هلال ذي الحجة يوم الأربعاء

هبة بريس

أعلنت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلاميـة، صباح اليوم الثلاثاء، على أن مراقبة الهلال لشهر ذي الحجة، ستكون يوم الأربعاء 29 يونيو الجاري.

وأنهت الوزارة، في بلاغ لها، إلى أصحاب الفضيلة السادة القضاة ومندوبي الشؤون الإسلامية في المملكة أن مراقبة هلال شهر ذي الحجة ستكون يوم الأربعاء 29 ذي القعدة 1443هـ موافق 29 يونيو 2022 م.

وطالبت الوزارة الوصية على القطاع، منهم أن يخبروها بثبوت أو عدم ثبوت رؤية الهلال ، وذلك بواسطة أرقام الهاتف التالية:

0537-76-11-45

0537-76-09-32

0537-76-05-49

0537-76-89-54

رقم الفاكس:

0537-76-17-21

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