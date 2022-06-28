مصر.. المحكمة تقضي بإعدام قاتل الشابة نيرة أشرف
قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الثلاثاء، إحالة أوراق محمد عادل، الطالب المتهم بقتل زميلته نيرة أشرف أمام بوابة جامعة المنصورة، إلى فضيلة المفتي، لأخذ الرأي الشرعي في إعدامه، وتحديد جلسة 6 يوليو للنطق بالحكم.
وجاء الحكم اليوم برئاسة المستشار بهاء المري، رئيس المحكمة بعد الاستماع لأقوال المتهم، ومرافعة النيابة.
وقالت النيابة العامة إنه في العشرين من يونيو، بدائرة قسم أول المنصورة؛ بمحافظة الدقهلية، قتلت المجني عليها نيرة أشرف عبدالقادر؛ الطالبة بالسنة الثالثة بكلية الآداب، وذلك عمدا مع سبق الإصرار، وأكدت أن المتهم عقد العزم على قتلها انتقاما منها لرفضها الارتباط به وإخفاق محاولاته المتعددة لإرغامها على ذلك.
وذكرت النيابة، أن المتهم قتل المجني عليها مع سبق الإصرار والترصد، حيث وضع مخططا لقتل نيرة وحدد موعدا لارتكاب جريمته ليقينه من تواجدها بها وعين يومئذ الحافلة التي تستقلها وركبها معها، وعزم النية على القتل وأخفى سكينا بين طيات ملابسه وتتبعها حتى من أن وصلت أمام الجامعة باغتها من ورائها بعدة طعنا، مؤكدة أن المتهم عندما سقطت الفتاة على الأرض، ذبح عنقها قاصدا إزهاق روحها، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها.
وكان الطالب المتهم بقتل زميلته قد ظهر خلال الجلسة الأولى من محاكمته مطلع الأسبوع الجاري، وهو يضحك خلال اعترافاته داخل قاعة المحكمة، بالدوافع التي قادته إلى ارتكاب الجريمة بحق المجني عليها.
19 تعليقات
نريد قرار المحكمة القاضي باعدام الطالبة نيرة ..
لا بد من تطبيق الإعدام في حق هذا الوغد المجرم . ليكون عبرة لمن يعتبر. لكي تتراجع هاته الظاهرة المؤلمة..
هذا شرع الله الإعدام لمن سولت له نفسه قتل روح بدون سبب حيث حرم ذالك علينا في القران ..
الاعدام قليل في حقه لان الله وحده يعلم كم تالمت هذه الطالبة قبل أن تفارق الحياة لا تاخذكم الرأفة بهذا المجرم..
يجب تشديد العقوبة على هذه المجرم لضمان سلامة امن المجتمع الاعدام لقاتل الطالبة ..
نعم لتطبيق حكم القصاص القتل بالقتل. فالسجن لن يردع المجرمين و لا المغتصبيين ولا الفاسدين..
عقوبة الإعدام أقرها الله ولا جدال في تطبيق شرع الله ونتمنى ذالك في المغرب…
حكم الاعدام حكم منصف جدا خاصة انه تطبيق لحكم الله والشريعة في ارضه . هكذا يقام العدل في بلاد المسلمين..
القصاص وتطبيق شرع الله للحد من هذه الجرائم ولا شيء غير ذلك حسبي الله ونعم الوكيل…
مع الحكم بالاعدام حتى يكون عبرة لمن تسول له نفسه الاعتداء على البراءة..
وجب القصاص لردع المجرمين و لرد جزء من الاعتبار لعائلة ميرة. و لكم في القصاص حياة يا اولي الالباب صدق الله العظيم..
لاحول ولا قوة الا بالله العلي العظيم ..
العقوبة هي الحق واقامة العدل الذي اراده لنا الله حفاظا علينا ..
نطالب بتعذيبه ثم الإعدام وهذا كله لايشفي صدور والديه اللهه ارزقهم الصبر..
الإعدام ثم الإعدام أمام الملأ ليكون عبرة للاخرين.
الاعدام …
الاعدام هو الحكم العادل الحق الذي سيردع كل من وسوست له نفسه في قتل الاخر..
دستور الله واضح النفس بالنفس والعين بالعين فهذا المجرم خان الله وجب قتله..
حكم لقي ارتياحا في وسط عائلتها وهم اعدام الجاني..