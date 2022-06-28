طنجة.. توقيف 3 أشخاص وحجز 4800 قرص مخدر

هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة طنجة بتنسيق وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء يوم الاثنين 27 يونيو الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص تتراوح أعمارهم ما بين 32 و46 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج كمية من الأقراص الطبية المخدرة.

وقد جرى توقيف المشتبه فيهم على متن سيارة مكتراة بمنطقة بني مكادة بطنجة، وبحوزتهم تم حجز 4800 قرص مخدر، من بينها 3000 قرص طبي مخدر من نوع “Rivotril” و1800 قرص إكستازي، فضلا عن حجز هواتف نقالة ومبلغ مالي يشتبه في كونه من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد جرى الاحتفاظ بالمشتبه فيهم تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك بغرض توقيف باقي المتورطين وتحديد كافة الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي.

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