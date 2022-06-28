ارتفاع أسعار المحروقات وطنيا رغم انخفاضها عالميا يثير غضب المستهلك المغربي
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بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

2022-06-28 / 12:28
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هبة بريس

أعلنت وزارة النقل واللوجستيك، اليوم الثلاثاء، أن الحكومة قررت رفع قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة، في ما يخص الحصة الرابعة.

وذكر بلاغ للوزارة أنه “في ظل استمرارية الظرفية الراهنة التي تتسم بارتفاع أسعار المحروقات، قررت الحكومة الرفع من قيمة الدعم المقدم لمهنيي النقل الطرقي بنسبة 40 في المئة في ما يخص الحصة الرابعة التي من المقرر تقديمها خلال يوليوز المقبل”.

وكانت الحكومة قد أطلقت في مارس الماضي عملية الدعم لفائدة مهنيي النقل الطرقي بهدف الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، في ظل استمرار ارتفاع أسعار المحروقات، حيث سبق للمهنيين أن استفادوا من حصتين من الدعم المخصصة لهم حسب الفئات، في حين ما تزال عملية الدعم في إطار الحصة الثالثة قيد التنفيذ.

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‫3 تعليقات

  1. زيدو ارباب النقل تفكو من صداعهم وطحنوا الدراوش الله ينزل عليكم النعلة في السماوات والأرض

  2. هذا ان دل فإنما يدل على ان المحروقات ستعرف ارتفاعا صاروخيا خلال بداية شهر يوليوز . مادام ان الدعم قد ارتفع ب40/100

  3. حل مناسب لتستقر الاسعار والحفاظ على سعر وسائل النقل كما ومن يشتكي من ارتفاع سعر المحروقات عليه استعمال وسائل النقل العمومية المدعومة اما من يطالب بمنح من الدولة نظرا لارتفاع الاسعار فهدا مستحيل لو تخلت الدولة عن دعم المحروقات للنقل ستزداد الاسعار وطريفة النقل ولن يتحمل المواطن دلك ولو اعطتهم من مباشرةثلكل مواطن والله اعلم هدا رايي

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