بسبب أزمة الغاز.. أكبر مجمع كيميائي في العالم على عتبة الإغلاق
ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن أكبر مجمع كيماويات في العالم في مدينة لودفيجشافن يواجه نقصا في مادة الغاز، الأمر الذي قد يؤدي إلى توقف الإنتاج.
وأفادت الصحيفة الأمريكية في تقرير لها، بأن شركة “باسف” الألمانية للمواد الكيميائية قد تضطر إلى وقف الإنتاج في المجمع، الذي يضم 200 مصنع، في ظل وجود نقص في المواد الأولية وزيادة التكاليف بسبب انخفاض إمدادات الغاز الروسي.
وقال بيتر ويسترهايد كبير الاقتصاديين في “باسف” الألمانية، إن “خفض الإنتاج في هذا الموقع سيكون مهمة ضخمة. لم نشهد مثل هذه الحالة من قبل، من الصعب تخيل الوضع”.
وتبلغ مساحة المجمع نحو 10 كيلومترات مربعة ويشمل حوالي 200 مصنع ويمثل حوالي 4% من إجمالي الطلب على الغاز في ألمانيا، ونحو 60% من الغاز المستخدم في المصنع مخصص لتوليد الكهرباء.
ووفقا لشركة “باسف” إذا استمر المجمع في تلقي حوالي 50% من إمدادات الغاز القصوى فيمكنه مواصلة عمليات الإنتاج، لكن خلاف ذلك سيتعين إيقاف عمل المجمع.
20 تعليقات
بدأت الحرب الباردة في انطلاقها هههههههههههه.
يتضح بكل وضوح البرطوكول السياسي من أجل تحطيم الإقتصاد العالمي ؛ الأزمة يعيشها العالم بأكمله…
لتحدي أزمة الغاز يجب تحديد الاسعار العالمي لانها قضية المضاربات هههههههههههه.
نعرف أن المانيا من الدول العظمى فكيف يعقل ان يتم الاغلاق هذآ المجمع الكيميائي ؛ إنها لعبة سياسية من لعبكم…
أظن أن البطالة ستزداد الم يجدوا حلا مناسبا للحد من هذه الأزمة التي ستكون ممسببة للاغلاق..
متى ستنتهي هذه الأزمة من أجل تخفيظ الأسعار المحروقات هههههههههههه.
أظن أن خفض الإنتاج في المجمع الكيميائي سيكون مهمة جدا بالنسبة للاقتصاد العالمي…
لقد تم إيقافه وتم وقف تدفقات الغاز الروسي إلى ألمانيا عبر خط أنابيب (السيل الشمالي) بنسبة لاباس بها.
لماذا أطلقت الحكومة الألمانية مرحلة الانذار من خطتها للطوارئ للغازات؟؟؟؟
كل واحد منا يلغي بلغاه نحن في ازمتنا الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية القاسية التي يعيشها المجتمع المغربي وأنتم تفكرون في أزمة الآخرين هههههههههههه.
ستؤدي إلى نتائج وخيمة على المجتمعات العالمية..
بمعنى تريد مواجهة روسيا على حساب الدول المنتجة للنفط والغاز والكهرباء وهذا ما تريد ان تصل إليه.
بجب على المانيا أن تتحمل مسؤوليتها والخسائر الناتجة عن ذالك يقال المثل المغربي (لزرع شي حاجة يحصدها)
الأزمة الحالية اسبابها عدة منها ما خلفت كورونا من جائحة عالمية والحرب الروسية على الاكرانية..
يجب البحث عن بدائل الغاز للايجاد حل قبل تفاقم الأزمة..
أمـريكا عـدوة الشعـوب هـي التي حطـمت الاقتصـاد العـالمي وهـي السبب المبـاشر فـي ارتفـاع الاسعـار فـي العــالم
وهـي التي استحوذت عـلى خيــرات كثيـر مـن البلدان ، تدعـو الى الشـر تحــارب الخيــر أينمـا وجــد، ونحسـبـهـا دولــة متـقـدمـة ، الآن تتدخــل فـي المطبـخ الأروبـي والنــاتو ، تضــخ أمـوالا طـائلة لانجــاح خطتـهـا الجهنميــة وفـي برنـامجها لتحطيــم الاقتصـاد العـالمـي وتدهــوره. لأن العــالم الآن فــي غفـــلة . إن الله يمهــل ولا يهــمــل…
الغاز من بين الطاقة الضرورية التي لايمكن الاستغناء عنها..
الدول التي دخلت في حرب باردة مع روسيا هي التي تسببت في أزمة الغاز باعتبار روسيا اكبر منتج للغاز ..
نتمنى ان ترجع الامور كما كانت سابقا..
الأزمة العالمية والحروب وكثرة الأوبئة و… كلها عوامل أثرت على شركات الانتاج..