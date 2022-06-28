تورطا في السرقة وإلحاق خسائر بممتلكات الغير.. إيقاف شخصين بالقنيطرة

هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن القنيطرة، زوال الاثنين 27 يونيو الجاري، من توقيف شخصين يبلغان من العمر 31 و34 سنة، كلاهما من ذوي السوابق القضائية العديدة في قضايا السرقة والمخدرات، وذلك للاشتباه في تورطهما في الضرب والجرح باستعمال السلاح الأبيض والسرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد تم توقيف المشتبه فيهما على خلفية تورطهما في قضية تتعلق بالسرقة وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير، قبل أن تظهر الأبحاث والتحريات المنجزة أن أحدهما متورط كذلك في قضية أخرى تتعلق بتعريض أحد الأشخاص لاعتداء جسدي، وهي النازلة التي وثقها شريط فيديو منشور على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه به الثاني في قاعدة بينات الأمن الوطني أنه مبحوث عنه على الصعيد الوطني من طرف المصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية إضافية تتعلق بالضرب والجرح.

وقد تم إيداع المشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد الخلفيات الحقيقية التي تقف وراء ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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