أسود الدكيك يبحثون عن تتويج جديد للكرة المغربية من بوابة العراق

هبة بريس ـ الدار البيضاء

يترقب الجمهور المغربي موعد مباراة أسود الأطلس لكرة القدم داخل القاعة و التي سيواجهون من خلالها منتخب العراق ضمن نهائي البطولة العربية التي تحتضنها المملكة العربية السعودية.

و ستنطلق مواجهة النهائي بين المغرب و السعودية هذا اليوم بداية من الساعة الثانية ظهرا بالتوقيت المغربي، و ستحاول من خلالها تشكيلة هشام الدكيك البحث عن لقب جديد لكرة القدم المغربية.

و سيكون المنتخب الوطني المغربي لكرة القدم داخل القاعة مدعما بجمهور لا بأس به من الجالية المغربية المقيمة بالسعودية و التي حرصت على الحضور لملعب المباريات و تشجيع الأسود منذ انطلاق البطولة.

و كان المنتخب المغربي قد قدم مشوارا مثاليا خلال هاته البطولة بعدما دشن مشوار مشاركته بفوز على الكويت ب 6 أهداف لأربعة، قبل أن يدك شباك الصومال ب 16 هدفا لصفر ثم يختم مباريات دور المجموعات بانتصار عريض على موريتانيا بحصة 13 لصفر.

و أضاف الأسود في مسيرتهم بالبطولة العربية منتخب ليبيا لقائمة الضحايا بعد أن انتصر رفاق المسرار في مباراة الربع بثلاثية نظيفة، قبل أن يفوز الأسود بنصف النهاية على المنتخب المصري بخمسة أهداف لاثنين، ليقابل أبطال أفريقيا في آخر نسخها المنتخب العراقي هذا اليوم في نهائي سيكون مثيرا و نتمناه مغربيا في النهاية.

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