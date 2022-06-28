النقاط المطلبية الخلافية تدفع طلبة الطب و الصيدلة للاحتجاج و الإضراب

2022-06-28 / 10:05
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هبة بريس ـ الدار البيضاء

لم تجد نفعا الجلسات الودية التي جمعت ممثلي طلبة كليات الطب و الصيدلة بالمغرب مع ممثلي الوزارة الوصية حيث لم يتوصل الطرفين لحلول توافقية بشأن النقاط المطلبية الخلافية.

و لهذا السبب، رفع طلبة كليات الطب و الصيدلة من وتيرتهم الاحتجاجية بعدما قرروا تنظيم إضراب وطني عن التداريب الميدانية مع مسيرة احتجاجية بالرباط للتعبير عن سخطهم بسبب تجاهل ملفهم المطلبي.

و من بين النقاط التي أججت الخلافات و دفعت الطلبة للتعبير عن سخطهم و امتعاضهم نجد ملف إدماج الطلبة العائدين من أوكرانيا، حيث يرفض طلبة الداخل إدماج الطلبة العائدين من الخارج بنفس الكليات متحججين بالاكتظاظ المهول الذي تشهده الكليات في الوقت الراهن.

كما يطالب المحتجون بالرفع من تعويضات الطلبة الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان عن مهامهم و صرفها في وقتها عوض التماطل الذي تشهده عادة هاته العملية، فضلا على ظروف التكوين الصعبة والتداريب التي تعرف اكتظاظا كبيرا و غيرها.

*الصورة من الأرشيف

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