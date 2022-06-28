طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبجنوب المملكة، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0