طقس
الصورة تعبيرية

طقس الثلاثاء.. أجواء حارة بعموم مناطق المملكة

2022-06-28 / 09:05
0
هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الثلاثاء، أن يبقى الطقس حارا نسبيا بالجنوب الشرقي وبأقصى جنوب البلاد.

ويرتقب أيضا تشكل كتل ضبابية محلية فوق السواحل الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي، وكذا شمال الأقاليم الجنوبية، فضلا عن تمركز سحب ركامية فوق مرتفعات الأطلس.

كما سيلاحظ تسجيل هبات لرياح قوية نوعا ما بالسواحل الوسطى وبجنوب المملكة، حيث ستكون مصحوبة بتناثر حبات من الغبار بصفة محلية.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 08 و14 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 20 و27 درجة بجنوب الأقاليم الصحراوية وبالجنوب الشرقي للبلاد، فيما ستكون ما بين 14 و20 درجة في ما تبقى من أرجاء المملكة.

ما رأيك؟
المجموع 0 آراء
0

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

بنسبة 40% .. الحكومة ترفع الدعم الموجه لمهنيي النقل

2022-06-28 / 12:28
Photo of الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء مختلفة”

الداكي: “آثار السجن وخيمة وتغرق الدول والأفراد في أعباء…

2022-06-28 / 12:06
Photo of ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

ميدلت-الريش.. انقطاع مؤقت لحركة السير يوم الخميس

2022-06-28 / 11:50
Photo of مذكرة تفاهم بين المغرب وإيطاليا في مجال التعاون القضائي

مذكرة تفاهم بين المغرب وإيطاليا في مجال التعاون القضائي

2022-06-28 / 11:24
Photo of تورطا في السرقة وإلحاق خسائر بممتلكات الغير.. إيقاف شخصين بالقنيطرة

تورطا في السرقة وإلحاق خسائر بممتلكات الغير.. إيقاف شخصين…

2022-06-28 / 10:50
Photo of النقاط المطلبية الخلافية تدفع طلبة الطب و الصيدلة للاحتجاج و الإضراب

النقاط المطلبية الخلافية تدفع طلبة الطب و الصيدلة للاحتجاج…

2022-06-28 / 10:05
Photo of وهبي: لا يمكن تعديل قانون الأسرة إلا تحت إشراف الملك

وهبي: لا يمكن تعديل قانون الأسرة إلا تحت إشراف…

2022-06-28 / 09:38
Photo of تأجيل محاكمة مهاجرين غير نظاميين بالناظور

تأجيل محاكمة مهاجرين غير نظاميين بالناظور

2022-06-27 / 22:54
Photo of ميناء طنجة .. إجهاض محاولة تهريب الكوكاييين

ميناء طنجة .. إجهاض محاولة تهريب الكوكاييين

2022-06-27 / 22:12
Photo of الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت تعقد مجلسها الإداري الثالث عشر

الوكالة الحضرية للرشيدية-ميدلت تعقد مجلسها الإداري الثالث عشر

2022-06-27 / 21:34

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق