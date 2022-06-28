اختفت في ظروف غامضة.. العثور على جثة مذيعة مصرية

2022-06-28 / 09:21
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نجلاء مزيان

عقب اختفاء المذيعة المصرية شيماء جمال منذ 3 أسابيع، عثرت الأجهزة الأمنية على جثتها داخل مزرعة فيلا بإحدى مدن محافظة الجيزة.

و حسب مواقع إعلامية مصرية، فإن التحريات كشفت أن خلافات نشبت بين المذيعة و زوجها بعدما هددته بإخبار زوجته الأولى بزواجه منها.

و حسب ذات المنابر، فإن زوجها حرر محضرا داخل قسم الشرطة على إثر اختفائها، مؤكدا أنها خرجت برفقته لشراء بعض المستلزمات، ثم طلبت انتظارها لتصفيف شعرها في كوافير بالشيخ زايد، ولكنها لم تعد.

وكانت مديرية أمن الجيزة قد تلقت بلاغًا يفيد اختفاء مذيعة تليفزيونية تعمل في إحدى الفضائيات الخاصة، تُدعى شيماء جمال، في ظروف غامضة منذ 20 يوما، كما أن جميع هواتفها مغلقة.

وكثفت أجهزة الأمن جهودها لكشف ملابسات الواقعة حيث استمعت لأقوال أسرتها وأصدقائها ومعارفها، و كذا مكالماتها الأخيرة.

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