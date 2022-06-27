خروج قطار عن مساره بـ «ميزوري» وسقوط قتلى وجرحى

خروج قطار عن مساره في ميزوري الأمريكية ووقوع ضحايا

2022-06-27 / 23:15
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هبة بريس _ وكالات

قالت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الاثنين، إن قطارا خرج عن مساره في ولاية ميزوري بعدما اصطدم بشاحنة.

وذكرت شبكة “سي إن إن” أن ثماني عربات وقاطرتين من قطار شركة “أمتراك” غادرت المسار بعد اصطدامها بشاحنة كانت تسد معبرا عاما بالقرب من ميندون بولاية ميزوري.

ونقلت “سي إن إن” عن المشرف في خدمة الإسعاف في مقاطعة شاريتون، إريك ماكنزي، قوله إن هناك العديد من القتلى وما لا يقل عن 50 شخصا أصيبوا بعد خروج قطار أمتراك عن مساره يوم الاثنين في ميزوري.

وقالت شركة “أمتراك” في بيان، إن القطار اصطدم بشاحنة نقل عند معبر عام بالقرب من مدينة ميندون حوالي الساعة (1:42 مساء بالتوقيت المحلي).

وقال مسؤولو الشركة في بيان محدث، إن القطار كان على متنه ما يقرب من 243 راكبا و12 من أفراد الطاقم.

تم نقل ثلاثة أشخاص إلى مستشفى جامعي في كولومبيا، وحالتهم غير معروفة، وفقا لمتحدث باسم المستشفى.

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