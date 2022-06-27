تأجيل محاكمة مهاجرين غير نظاميين بالناظور

هبة بريس _ الرباط

أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في قضية 32 مهاجرا إفريقيا من بلدان جنوب الصحراء إلى غاية يوم الاثنين 4 يوليوز المقبل، بعد التماس هيئة الدفاع مهلة

وأحيل اليوم الاثنين عشرات المهاجرين على أنظار النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمدينة الناظور.

وتوجه لهؤلاء تهم تتعلق ب “الانضمام الى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، و احتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، وقد تقرر متابعتهم في حالة اعتقال لجلسة 13 يوليوز المقبل.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0