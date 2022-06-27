تأجيل محاكمة مهاجرين غير نظاميين بالناظور
هبة بريس _ الرباط
أرجأت المحكمة الابتدائية بالناظور النظر في قضية 32 مهاجرا إفريقيا من بلدان جنوب الصحراء إلى غاية يوم الاثنين 4 يوليوز المقبل، بعد التماس هيئة الدفاع مهلة
وأحيل اليوم الاثنين عشرات المهاجرين على أنظار النيابة العامة بالمحكمتين الابتدائية والاستئنافية بمدينة الناظور.
وتوجه لهؤلاء تهم تتعلق ب “الانضمام الى عصابة وجدت لتسهيل خروج أجانب من التراب الوطني، والعصيان، وتعنيف موظفين عموميين، وإضرام النار في الغابة، و احتجاز موظف عمومي، والتجمهر المسلح، وقد تقرر متابعتهم في حالة اعتقال لجلسة 13 يوليوز المقبل.
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3 تعليقات
هاذي هي دخلناه يبات شرك معانا الحصير
هاذ المهاجرين الى موضعوش ليهوم حد غايبقاو منوضين الرعب
خاص تشدد ليهوم العقوبة