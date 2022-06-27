ميناء طنجة .. إجهاض محاولة تهريب الكوكاييين

هبة بريس _ الرباط

تمكنت عناصر الأمن الوطني بميناء طنجة المدينة، مساء اليوم الاثنين، من إجهاض محاولة تهريب 67 كيلوغرام من مخدر الكوكايين على متن سيارة نفعية مسجلة بالخارج كانت قادمة على متن رحلة بحرية انطلاقا من أحد الموانئ الاسبانية.

وذكر بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن عملية المراقبة والتفتيش المنجزة بواسطة الكلاب المدربة للشرطة، وكذا إجراءات الفحص الآلي المجراة بتنسيق مع مصالح الجمارك، كانت قد مكنت من العثور على شحنات الكوكايين مخبأة بعناية في تجاويف الهيكل الحديدي للسيارة.

وأضاف أنه تم توقيف سائق السيارة، وهو مواطن مغربي مقيم بفرنسا يبلغ من العمر 49 سنة، والذي تم إيداعه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي أمرت به النيابة العامة المختصة، للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا رصد امتداداتها الإقليمية وارتباطاتها المحتملة بشبكات التهريب الدولي لمخدر الكوكايين.

وحسب البلاغ فقد كشفت إجراءات الخبرة الأولية المنجزة بالميناء أن الشحنات المحجوزة هي من صنف مخدر الكوكايين، بينما تمت إحالة عينات من هذه المخدرات المضبوطة على المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية بغرض تحديد مستوى تركيز هذه الشحنات المخدرة المحجوزة.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0