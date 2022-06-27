سريلانكا تعلّق بيع الوقود لأسبوعين

هبة بريس _ وكالات

أعلنت سريلانكا، التي تعاني من ضائقة مالية حادة، تعليق بيع الوقود لأسبوعين باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية، داعية القطاع الخاص إلى إقرار العمل من المنزل مع نفاذ الإمدادات.

وقال المتحدث باسم الحكومة، باندولا غوناوردانا، إنه “اعتبارًا من منتصف ليلة اليوم، لن يتم بيع أي وقود باستثناء الكميات الموجهة للخدمات الأساسية مثل القطاع الصحي، لأننا نريد الحفاظ على احتياطياتنا الشحيحة”.

و ارتفعت أسعار الوقود مجدداً في سريلانكا، مما يفاقم من معاناة السكان، بالتزامن مع وصول وفد أمريكي أمس الأحد لمناقشة سبل الحد من الأزمة الاقتصادية.

وكانت شركة “سيلان بتروليوم” الحكومية قد أعلنت زيادة أسعار الغازوال المستخدم في وسائل النقل العام بنسبة 15 بالمئة ليبلغ 460 روبية (1,21 يورو) للتر، والبنزين بنسبة 22 بالمئة إلى 550 روبية (1,44 يورو).

وتأتي هذه الزيادة غداة اعلان وزير الطاقة، كانشانا ويجيسكيرا، تعذر وصول شحنات عدة كانت متوقعة وإرجاءها إلى أجل غير مسمى.

وأوضح كانشانا ويجيسكيرا أن شحنات النفط التي كان من المقرر أن تصل الأسبوع الماضي لم تظهر، في حين أن الشحنات المقررة الأسبوع المقبل لن تصل لأسباب “مصرفية”.

كما أشار إلى أنّ وزيرَين انتقلا إلى روسيا، اليوم الاثنين، في محاولة لتأمين أكثر من 90 ألف طن من الخام الروسي تمّ شراؤها الشهر الماضي، مضيفا أنه سيتوجّه بدوره إلى قطر.

وتواجه سريلانكا أسوأ أزمة اقتصادية منذ حصولها على الاستقلال عام 1948، ولم تتمكن من تمويل استيراد المواد الأساسية مثل الأغذية والأدوية والوقود منذ أواخر العام الماضي.

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0