مصرع شخصين في حادثة سير مميتة بين الخميسات ومكناس

ع محياوي _ هبة بريس

لقي شخصان مصرعهما على الفور، وأصيب آخرون في حادثة سير مميتة بسبب السرعة المفرطة في الطريق الوطنية رقم 6 الرابطة بين مدينتي مكناس والخميسات ليلة الأحد / الإثنين من بداية أسبوعنا الجاري .

وحسب مصدر “هبة بريس”، الحادث نجم عن اصطدام قوي بين سيارتين خفيفتين أودى بحياة شخصان ينحدران من جماعة الصفاصيف، فيما جرى جثتي الهالكين صوب مستودع الأموات قصد عرضها على التشريح الطبي ، فيما تم نقل باقي المصابين صوب المستعجلات لتلقي العلاجات الضرورية .

و أضاف ذات المصدر، أن عناصر الوقاية المدنية وجدت صعوبة كبيرة في انتشال جثتي الهالكين من داخل السيارة التي كانت تقلهما نتيجة قوة الإصطدام ، فيما تم فتح بحث قضائي من طرف عناصر الدرك الملكي لتحديد ظروف وملابسات الحادث

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