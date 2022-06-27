نقابة تراسل لفتيت بخصوص الموظفين الأشباح بالجماعات المحلية
طالبت الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات المحلية، المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وزير الداخلية، بالتدخل العاجل والفوري لفتح تحقيق مسؤول وشفاف، فيما بات يعرف بالموظفين الأشباح، بجماعتي الرباط والدار البيضاء.
وفي مراسلة وجهها الكاتب العام للنقابة اعلاه .الى وزير الداخلية قال الأخير أن “التصريحات التي تروج هذه الأيام بمجموعة من وسائل الإعلام الوطنية والدولية، حول ما بات يُعرف بقضية الموظفين الأشباح، بجماعتي الرباط والدار البيضاء، من شأنها أن تعصف بالمنجزات التي قامت بها المديرية العامة للجماعات الترابية، لضمان الخدمات للمرتفقين، وتحقيق التنمية التشاركية المنشودة، خاصة وأن المسؤولين بكلتا الجماعتين، هم من خرجوا إعلاميا، وصرحوا بهذه الأعداد الهائلة من الموظفين المحسوبين أشباحا”، بحسب تعبيره.
واشار الأخير إلى “غياب ظروف اشتغال ملائمة للموظفين، كما وكيفا، في الجماعتين المذكورتين”، مسجلا “ضعفا في المراقبة والتحفيز، ووضع الموظف الملائم في المنصب والمكان الملائم، ناهيك عن المحسوبية والزبونية في تدبير بعض المصالح بالجماعات الترابية عموما، وبالجماعتين المذكورتين خاصة”.
ودعا اسحاب، إلى “إرجاع الأمور الى نصابها بهدف صون كرامة الموظف وسمعته، ورد للإدارة اعتبارها وهيبتها، وترتيب الجزاءات على كل مخالف لمبادئ ربط المسؤولية بالمحاسبة
25 تعليقات
الحل بصفة عامة هو ربط المسؤولية بالمحاسبة ، يجب تطبيق هذا المبدأ على الكل ، أي بداية من رئيس الحكومة الى ان يصل هذا المبدأ الى الموظف الأدنى في الدولة..
المغرب بلد الزبونية و المحسوبية لهذا هو متأخر في مجموعة من القطاعات..
بلاد تحكمها عصابات واللوبيات تنهب خيرات العباد والبلاد…
لابد من هؤلاء الموظفين الأشباح ان يسترجعوا جميع الأموال لخزينة الدولة. حسبي الله ونعم الوكيل..
المغرب دولة أمة بملكها وشعبها ونتمنى من الداخلية اطلاق عملية الاحصاء الوطني للموظفين..
وزارة الداخلية على رأس قائمة موظفي الاشباح والتعليم والجماعات..
يجب ربط المسؤولية بالمحاسبة في كل القطاعات لان ميزانية الدولة في غنا عن هؤلاء اللوبيات ..
المعطلون وحاملي الشواهد العليا يعانون ويموتون ببطئ لكي يعيش الأشباح بسلام .حسبي الله ونعم الوكيل..
كل وزراء الحكومة موظفين اشباح .الكل يضرب عن مصالحه..
موظفين اشباح وزراء اشباح برلمانيون اشباح لا تستغرب هاذا هو المغرب ..
موظفون احيانا حاضرون روحيا وعقليا غير حاضرون لخدمة الوطن والمواطن ولكن لا حياة لمن تنادي..
على المغرب مثل دول الاتحاد الاوروبي الدخول والخروج والتوقيع بالبصمة حتى يتم احصاء كل الموظفين ..
بعض الموظفين رغم وجودهم داخل مقر العمل لكنهم لا يقدمون اية اضافة مثل الشبح..
بامكان وزارة المالية والداخلية التحقق من ذلك عبر البحث في ملفات كل موظف والتأكد من ذلك..
عندما يكون صانع القرار هو الحكومة وتعرف موظفين اشباح ماذا تنتظر منهم..
يأكلون اﻷموال بالباطل (وإذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسط أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عداب الهون )..
على الدولة التحرك من أجل إيقاف الموظفين الاشباح وفرض عقوبات عليهم..
الموظفين الاشباح وجودهم في جميع القطاعات من عهد الحكومات السابقة..
الموظفين الاشباح هناك لوبيات تدافع عنهم بشدة فلا خوف عليهم..
استغرب الموظفين الذين لا يشتغلون وياكلون أموال بدم بارد دون التعب فيه او الذال مجهود..