موسم الحج… وكالة أسفار تسابق الزمن لتأطير الحجاج “فيديو

طارق عبلا_ هبة بريس

انسجاما مع الأهداف التي وضعتها وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني (قطاع السياحة)، لخلق نوع من التنافسية بين وكالات الأسفار السياحية لضمان تأطير جيد لفائدة المواطنات والمواطنين خاصة منهم المنتقين في عملية قرعة الحج، نظمت وكالة أسفار النسيم بمدينة الدار البيضاء، لقاء تواصليا تعارفيا لفائدة زبنائها من الحجاج المتوجهين لأداء مناسك الحج بموسم 2022/1443، تم من خلال بسط كافة الشروحات المرتبطة بهذا المجال مع الإجابة على كافة تساؤلات الحاضرين والحاضرات.

وحسب تصريحات بعض مسؤولي الوكالة المعنية، فإن عمل هذه الأخيرة يجمع بين الثقة والخبرة والتجربة في مجال القطاع السياحة، حيث توفير العديد من الموارد البشرية واللوجستيكية لانجاح محطة موسم الحج لهذا العام، معتبرين أن خدمة الحجاج والرقي بجودة الخدمات المقدمة لهم تبقى من أولويات الوكالة القصوى، معتمدين في ذلك على فريق متكامل متكون من المرشدين الدينيين، والمؤطرين التقنيين الذين سوف يرافقون الحجاج من أول محطة بدءا من ركوب الطائرة وخلال التنقلات وخلال توزيع الغرف وحتى آخر منسك من مناسك الحج.

وشدد القائمون على تدبير شؤون وكالة أسفار النسيم، على أن مثل هذه اللقاءات التواصلية تجعل الحجاج على علم بكل كبيرة وصغيرة وفق مقاربة تشاركية بمبدأ الشفافية، من خلال اضطلاعهم على كافة الترتيبات التي تهم حجز الطائرات والفنادق والنقل والإعاشة، وكذا العمل على تحسيسهم بحقوقهم وواجباتهم بما في ذلك نوعية الخدمات المقترحة وأسعارها وكيفية تسديدها من أجل ضمان مصالح كل الأطراف المتعاقدة والسهر على أداء المناسك في أحسن الظروف.

هبة بريس تابعت جانبا من هذا اللقاء التواصلي وأعدت الربورطاج التالي:

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